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«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

03.07.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске в День Независимости торжественно открыли новую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

Долгое время она размещалась в парке Партизанской славы, но в 2019 году было принято решение изменить не только геолокацию, но и саму конструкцию. Символично, что теперь лучшие коллективы и предприятия региона чествовать будут на площади Победы.

Доска представляет собой стелу с гербом Беларуси с двумя стендами. 3 июля на доску почета занесены 40 предприятий. За достижениями каждого, естественно, стоят люди.

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта

Олег Шимченко, директор Витебского завода тракторных запасных частей:
Начиная от рабочих, которые стоят у станка, рабочих, которые убирают производственные площади, и заканчивая руководителями всех структурных подразделений. Это благодаря слаженной работе всех людей нашего предприятия мы достигаем таких знаменательных высот.

«Благодаря слаженной работе всех людей». В Витебске открыли новую доску почёта


А в областном краеведческом музее впервые за долгие годы полностью обновили экспозицию «Защитники Отечества». Добавили ряд раритетных экспонатов. Любопытно и то, что теперь в историю можно заглянуть гораздо глубже – в помощь посетителям современные инфокиоски.

Люди в материале: Олег Шимченко

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске в День Независимости торжественно открыли новую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Долгое время она...
 
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