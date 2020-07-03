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В Каменецком районе бесправник на «Мерседес» съехал в мелиоративный канал

03.07.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

03 июля в 01:30 в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Каменецком районе бесправник на «Мерседес» съехал в мелиоративный канал

По предварительной информации: 43-летний брестчанин, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Мерседес» и двигался по автодороге Р-98, в направлении от аг.Песчатка в сторону Каменца.

В Каменецком районе бесправник на «Мерседес» съехал в мелиоративный канал

На 35 километре водитель не справился с управлением автомобиля, съехал в левый кювет, после чего в мелиоративный канал. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. У водителя взята кровь на анализ. Проводится проверка.

ГАИ призывает к соблюдению Правил дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, будьте внимательны и осторожны за рулём, заранее прогнозируйте дорожную обстановку! От ваших правильный действий зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения!

 
 
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  03 июля в 01:30 в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 43-летний брестчанин, не имеющий права управления...
 
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