В Каменецком районе бесправник на «Мерседес» съехал в мелиоративный канал

Источник материала: Виртуальный Брест

03 июля в 01:30 в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.





По предварительной информации: 43-летний брестчанин, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Мерседес» и двигался по автодороге Р-98, в направлении от аг.Песчатка в сторону Каменца.





На 35 километре водитель не справился с управлением автомобиля, съехал в левый кювет, после чего в мелиоративный канал. В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. У водителя взята кровь на анализ. Проводится проверка.

ГАИ призывает к соблюдению Правил дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, будьте внимательны и осторожны за рулём, заранее прогнозируйте дорожную обстановку! От ваших правильный действий зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения!