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«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Принимали 3 июля подарки и гомельчане. В День Независимости строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активная реконструкция объекта заняла больше года. Один из старейших бассейнов областного центра обрел вторую молодость и нового хозяина. Спорткомплекс дополнит тренировочную базу Гомельского училища олимпийского резерва, где развивают сразу 12 видов спорта.
Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью:
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Новости Беларуси. Принимали 3 июля подарки и гомельчане. В День Независимости строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного...
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