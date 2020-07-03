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«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс

03.07.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Принимали 3 июля подарки и гомельчане. В День Независимости строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс

Активная реконструкция объекта заняла больше года. Один из старейших бассейнов областного центра обрел вторую молодость и нового хозяина. Спорткомплекс дополнит тренировочную базу Гомельского училища олимпийского резерва, где развивают сразу 12 видов спорта. 

«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс

Ирина Просенцова, чемпионка мира по современному пятиборью:
Мы ждали, когда откроют пятиборский дом, и наконец его открывают. И я думаю, что это будет большой помощью для нас в достижении еще более высоких результатов. Честно? В предвкушении того, чтобы сюда заехать и начать тренироваться, все-таки тут комфортно будет – в центре города, удобно добираться

«В предвкушении того, чтобы сюда заехать». В Гомеле после реконструкции открыли спорткомплекс


Новый спорткомплекс станет настоящим домом прежде всего для пятиборцев и велогонщиков. Ранее у спортсменов, занимающихся этими видами, в Гомеле своей специализированной базы не было. Теперь в их распоряжении 7 залов, бассейн и хорошо оснащенный реабилитационный центр.

Люди в материале: Ирина Просенцова

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Принимали 3 июля подарки и гомельчане. В День Независимости строители передали горожанам ключи от многофункционального спортивного...
 
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