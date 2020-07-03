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Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности

03.07.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер Венгрии Янош Адер подчеркнул, что его страна рассматривает Беларусь в качестве особого партнера.

Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности

Янош Адер, президент Венгрии:
Я доволен дальнейшим укреплением наших отношений благодаря недавним визитам на высоком уровне. Меня радует то, что наши связи, основанные на взаимном уважении, динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности. Желаю, чтобы Республика Беларусь успешно решила задачи и преодолела вызовы, возникающие в ходе модернизации страны и на международной арене.

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Люди в материале: Янош Адер

 
 
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер...
 
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