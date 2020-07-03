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Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер Венгрии Янош Адер подчеркнул, что его страна рассматривает Беларусь в качестве особого партнера.
Янош Адер, президент Венгрии:
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Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер...
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