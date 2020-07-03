Источник материала: Новости Волковыска

✅ Народный праздник Иван Купала ежегодно отмечают 7 июля.

❎ Веселый народный праздник – это время веселиться до рассвета!

Ивана Купалы – по старому стилю и современная дата

Дата празднования Ивана Купала из года в год неизменна. Ивана Купалы в 2020 году отмечается в ночь на 7 июля.

По старому стилю следовало бы отмечать этот праздник в день летнего солнцестояния – 21 июня. Или в день рождения Иоанна Крестителя (в честь которого Купайла и обзавелся именем Иван) – 24 июня. Последняя дата установилась после крещения Руси.

Иоанн Креститель был выбран в покровители праздника, так как в переводе с греческого языка его имя означает Купатель.

Некоторые народы Европы до сих пор гуляют Иванову ночь Jonsok (еще одно название праздника – Jonsvaka или Jonsvoko) в ночь с 23-го на 24-е июня.

Православные же после перехода на григорианский календарь стали отмечать Ивана Купалу 7 июля. В 2020 году это вторник.

Существует один парадокс с названием: часто говорят "день Ивана Купала" – но сам праздник отмечается ночью. И венки, и костры, и поиски цветка папоротника – это все ночью. Под "днем" имеется же в виду именно дата праздника.





Ивана Купалы 2020 – особенности праздника

Ночь Ивана Купала у наших предков считалась самой мистической в году.

Именно в эту ночь:

расцветал заповедный папоротник, что исполнял любое желание того, кто его отыщет;

вся нечисть – от леших и русалок до домовых и кикимор – выбиралась на гулянки и охоту;

любые вода (вплоть до росы на траве) и огонь получали от природы магическую силу.

Гадание на Ивана Купала





На Ивана Купала принято гадать на венках: плетут венки из полевых цветов и луговых трав – и пускают по реке. У кого дальше всего венок уплывает, та и будет наибольшей счастливицей в этом году.

А утонувший венок накрывал "медным тазом" все надежды на замужество – минимум до следующего года.

И, конечно, невозможно представить себе купальскую ночь без прыжков через костер. Ведь именно преодоление огня знаменует, по словам эзотериков, переход человека к светлой, загаданной жизни.