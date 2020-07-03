07.07.2020 с 14.00 до 16.00 в здании Докшицкого РИК проведёт приём граждан начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Захаревич С. Е.
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Начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведёт приём гоаждан
03.07.2020 — Разное | Новости Докшицы
Источник материала: Новости Докшицы
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Начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведёт приём гоаждан
07.07.2020 с 14.00 до 16.00 в здании Докшицкого РИК проведёт приём граждан начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного
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