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Начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведёт приём гоаждан

03.07.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира проведёт приём гоаждан

07.07.2020 с 14.00 до 16.00 в здании Докшицкого РИК проведёт приём граждан начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Захаревич С. Е.

 
 
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07.07.2020 с 14.00 до 16.00 в здании Докшицкого РИК проведёт приём граждан начальник Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного
 
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