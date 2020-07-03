|
Синеокая Беларусь – страна первобытных лесов и новейших технологий
03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сталинский «ампир» Минска. На какую улицу ведут все дороги столицы? Что противопоставляет фальсификаторам военной истории издательство «Беларусь сегодня»? Какую новейшую технику производят в стране? А также о беловежской пуще, солигорских горах, производстве сыра и продуктах IT-компаний синеокой смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О беловежской пуще, солигорских горах, производстве сыра и продуктах IT-компаний Беларуси смотрите в программе «Специальный репортаж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)