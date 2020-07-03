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Синеокая Беларусь – страна первобытных лесов и новейших технологий

03.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сталинский «ампир» Минска. На какую улицу ведут все дороги столицы? Что противопоставляет фальсификаторам военной истории издательство «Беларусь сегодня»? Какую новейшую технику производят в стране? А также о беловежской пуще, солигорских горах, производстве сыра и продуктах IT-компаний синеокой смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».



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Теги: Минск
 
 
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О беловежской пуще, солигорских горах, производстве сыра и продуктах IT-компаний Беларуси смотрите в программе «Специальный репортаж».
 
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