Синеокая Беларусь – страна первобытных лесов и новейших технологий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сталинский «ампир» Минска. На какую улицу ведут все дороги столицы? Что противопоставляет фальсификаторам военной истории издательство «Беларусь сегодня»? Какую новейшую технику производят в стране? А также о беловежской пуще, солигорских горах, производстве сыра и продуктах IT-компаний синеокой смотрите в этом выпуске программы «Специальный репортаж».