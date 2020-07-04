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ВИДЕОФАКТ: открытие светомузыкального фонтана на набережной Свислочи в Минске

04.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На торжественном открытии новой достопримечательности присутствовали Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.



Необычный фонтан установлен на реке Свислочь. Теперь все гуляющие вдоль набережной в парке имени Янки Купалы смогут им полюбоваться. Планируется, что представления будут показываться каждый день с 22:00 до 23:00.

Этот фонтан – подарок Минску ко Дню Независимости от «Сбербанка России». Его строительство началось еще в феврале 2020 года.

Фонтанный комплекс оснащен специальной установкой для демонстрации изображений на водный экран.

В представлении участвуют более 200 струй, взмывающие на высоту до 30 метров. Следуя заложенной программе, они могут создавать самые разные эффекты – бегущую дорожку, лилию, веер, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.

Строительство старались подгадать так, чтобы проект был готов ко Дню Независимости в 2020 году.

К слову, первый подобный фонтан за средства Сбербанка появился в России в 2018 году, в Петергофе. Сегодня по всей России установлено несколько таких сооружений – в Саратове, Владимире, Ярославле, Петергофе, Калининграде, Воронеже и Рязани.

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Теги: Минск
 
 
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На торжественном открытии новой достопримечательности присутствовали Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель правления ПАО «Сбербанк России»...
 
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