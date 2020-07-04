8 лет вместе с Myfin.by: главные моменты нашей истории

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Девальвация 2014 года

Сложно поверить, но всего 6 лет назад один доллар можно было купить за 0,95 белорусского рубля (9500 неденоминированных рублей). Беларусь активно торговала российской нефтью, зарабатывала на переработке и интересных схемах с разбавителями. Однако в декабре 2014 произошел мощный обвал цен на нефть с примерно 80 до 55 долларов за баррель. Следом за этим событием вниз потянулись котировки российских фондовых индексов и курс российского рубля. 15 декабря, после обвала курса российского рубля на 8% до 64,5 рублей за доллар, его назвали «черным понедельником». Но следующий день установил новый рекорд падения – за доллар в обменниках просили больше 80 рублей, и он вошел в историю как «черный вторник».

В Беларуси в очередной раз решено было идти своим путем и власти объявили, что девальвации белорусского рубля вслед за российским не будет. Наученные предыдущим опытом белорусы, устроили ажиотажный спрос на валюту, причем как со стороны физлиц, так и юрлиц. В ответ на это Нацбанк ввел 30%-й комиссионный сбор на покупку валюты. Таким образом, девальвация хоть и отрицалась властями, но фактически состоялась. С этого момента и до начала 2015 года белорусский рубль девальвировался на 55%, в конце 2015 года за доллар давали уже 1,87 рубля (18700 рублей старыми рублями), а комиссионный сбор был отменен за ненадобностью.

С тех пор у белорусов выработался четкий рефлекс – когда власти говорят, что девальвации не будет, время идти в обменники.

Декрет о тунеядцах в 2015

Когда белорусская экономика начала падение в 2015 году, сопровождающееся ростом реальной безработицы, президент подписал в апреле вызвавший бурю негодования декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», или как его прозвали в народе – декрет о тунеядцах. При этом действие его распространялось на все отношения с работодателем с 1 января 2015.

В число тунеядцев попало во время действия декрета 470 тыс граждан, однако налог заплатили только 62,7 тыс человек на общую сумму более 18,6 млн новых рублей. Многие из них оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за потери работы, в том числе на госпредприятиях. По стране прокатились массовые протесты, а власти пошли на попятную – налог по декрету отменили , а тем, кто его успел оплатить вернули деньги . На тот момент более 26 тыс граждан обратились за возвратом уплаченного налога, а МНС вернуло 8,1 млн рублей (данные на 30 сентября 2018). Сейчас тунеядцы обязаны оплачивать 100% стоимости услуг ЖКХ.

Деноминация 2016 года

После ослабления белорусского рубля в 2015-м и всплеска инфляции, экономика в конце концов снова пришла в равновесную точку. А белорусские власти решили использовать этот момент, чтобы провести денежную реформу. 1 июля 2016-го номинал белорусского рубля уменьшился в 10000 раз. Кроме бумажных купюр, в денежный оборот страны впервые в ее современной истории попали монеты. Любопытно, что новые купюры были промаркированы 2009 годом выпуска, а на обороте красовалась подпись уже бывшего главы Национального банка Беларуси Петра Прокоповича.

В целом обмен денег прошел без особых проблем, уже к сентябрю 2016-го 90% старых денег было изъято из оборота. При этом инфляция по итогам того же года оказалась на уровне 10,6%, а в 2017 установилась на рекордно низкой отметке 4,6%. Белорусский рубль перестали называть «зайчиком», а люди поверили в его стабильность.

Первая премия «Банк года»

В 2016 году Myfin.byпровел первую премию «Банк года» , которая в дальнейшем стала проводиться ежегодно. Обладателем титула лучшего банка в стране стал МТБанк. Он получил 7 наград разного достоинства. Белорусы голосовали за лучший банк онлайн в течение месяца. Четыре победителя определялись по итогам финансовой деятельности на основе отчетности. А еще 7 номинаций судило экспертное жюри.

Криптовалютная лихорадка в 2017-м

После того, как курс биткоина в середине года пробил отметку $4000 за монету, в Беларуси, как и во всем мире, началачь криптовалютная лихорадка. Майнить криптовалюты хотел каждый второй бизнесмен. Из продажи начали исчезать целые серии видеокарт, которые скупались майнерами десятками и сотнями. Некоторые эксперты предупреждали о спекулятивном росте цен на криптовалюты. Однако ближе к концу года, когда за один биткоин давали почти $20 тыс , о спекуляции на криптовалютах можно было уже услышать и от таксистов, и от бабушек в очереди на почту. Конец пузыря был близок.





Уже 22 декабря 2017 произошел крупнейший обвал биткоина на цифровых биржах – ниже $14 тыс. Следом начали падать и другие криптовалюты. Символично, что в это же день в Беларуси приняли декрет «О развитии цифровой экономики» (так называемый декрет «ПВТ 2.0»), который ввел понятия цифровой валюты и токенов и фактически легализовал торговлю криптовалютами в нашей стране.

1-копеечный рост цен на топливо в 2018

Помня протесты автолюбителей против роста цен на бензин в 2011, власти решили рубить хвост по кусочку. В 2018 белорусы увидели 27 повышений цен на топливо, но только на 1 копейку. При этом повышение цен на бензин не всегда совпадало с движением нефтяных котировок на мировом рынке. Такая схема изменений цен на топливо прижилась. И в 2020-м белорусы уверены, что цены на бензин будут меняться в пределах 1 копейки.

Приход Apple Pay в 2019

В ноябре 2019-го в Беларуси официально заработал сервис Apple Pay. Первопроходцем стал БПС-Сбербанк. На вопрос, почему в Беларусь платежный сервис шел так долго, тогда как в других странах (с учетом Беларуси, Apple Pay уже работает в 58 странах) запустился раньше, в том числе в РФ, Казахстане и в Украине, представитель банка пояснила: сроки запуска и банк выбирает сама компания Apple.





Спустя месяц, большинство белорусских банков также предоставили возможность привязки своих карточек к сервису.

Цифровизация банков 2020

Сложно назвать точную дату того, когда общение белорусов с банками стало в разы удобнее чем раньше. Еще 8 лет назад для оформления кредита или депозита нужно было обязательно идти в офис банка, сдавать уйму документов и подписывать увесистую пачку бумаги. Сегодня все это можно сделать в своем смартфоне не выходя из дома. У большинства банков есть мобильное приложение, выход в интернет-банк, онлайн-помощники в техподдержке и они готовы оформить все документы онлайн.

Например, кредитная задолженность населения с тех пор выросла с 3,9 млрд до 14,9 млрд рублей. А новых кредитов ежемесячно выдается в среднем на 700 млн рублей. Уже сейчас банки активно внедряют технологии биометрической идентификации. А это открывает возможности оплаты лицом или отпечатком пальца.

Что в итоге?

За прошедшие 8 лет случились как кризисные истории и события, так и воодушевляющие. И Myfin.by всегда освещал их максимально достоверно, доступно и оперативно.