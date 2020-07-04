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8 лет вместе с Myfin.by: главные моменты нашей истории
Источник материала: Myfin
Девальвация 2014 года
Сложно поверить, но всего 6 лет назад один доллар можно было купить за 0,95 белорусского рубля (9500 неденоминированных рублей). Беларусь активно торговала российской нефтью, зарабатывала на переработке и интересных схемах с разбавителями. Однако в декабре 2014 произошел мощный обвал цен на нефть с примерно 80 до 55 долларов за баррель. Следом за этим событием вниз потянулись котировки российских фондовых индексов и курс российского рубля. 15 декабря, после обвала курса российского рубля на 8% до 64,5 рублей за доллар, его назвали «черным понедельником». Но следующий день установил новый рекорд падения – за доллар в обменниках просили больше 80 рублей, и он вошел в историю как «черный вторник».
В Беларуси в очередной раз решено было идти своим путем и власти объявили, что девальвации белорусского рубля вслед за российским не будет. Наученные предыдущим опытом белорусы, устроили ажиотажный спрос на валюту, причем как со стороны физлиц, так и юрлиц. В ответ на это Нацбанк ввел 30%-й комиссионный сбор на покупку валюты. Таким образом, девальвация хоть и отрицалась властями, но фактически состоялась. С этого момента и до начала 2015 года белорусский рубль девальвировался на 55%, в конце 2015 года за доллар давали уже 1,87 рубля (18700 рублей старыми рублями), а комиссионный сбор был отменен за ненадобностью.
С тех пор у белорусов выработался четкий рефлекс – когда власти говорят, что девальвации не будет, время идти в обменники.
Декрет о тунеядцах в 2015
Когда белорусская экономика начала падение в 2015 году, сопровождающееся ростом реальной безработицы, президент подписал в апреле вызвавший бурю негодования декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», или как его прозвали в народе – декрет о тунеядцах. При этом действие его распространялось на все отношения с работодателем с 1 января 2015.
В число тунеядцев попало во время действия декрета 470 тыс граждан, однако налог заплатили только 62,7 тыс человек на общую сумму более 18,6 млн новых рублей. Многие из них оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за потери работы, в том числе на госпредприятиях. По стране прокатились массовые протесты, а власти пошли на попятную – налог
Деноминация 2016 года
После ослабления белорусского рубля в 2015-м и всплеска инфляции, экономика в конце концов снова пришла в равновесную точку. А белорусские власти решили использовать этот момент, чтобы провести денежную реформу. 1 июля 2016-го номинал белорусского рубля
В целом обмен денег прошел без особых проблем, уже к сентябрю 2016-го 90% старых денег было изъято из оборота. При этом инфляция по итогам того же года оказалась на уровне 10,6%, а в 2017 установилась на рекордно низкой отметке 4,6%. Белорусский рубль перестали называть «зайчиком», а люди поверили в его стабильность.
Первая премия «Банк года»
В 2016 году Myfin.byпровел первую премию
Криптовалютная лихорадка в 2017-м
После того, как курс биткоина в середине года пробил отметку $4000 за монету, в Беларуси, как и во всем мире, началачь криптовалютная лихорадка. Майнить криптовалюты хотел каждый второй бизнесмен. Из продажи начали исчезать целые серии видеокарт, которые скупались майнерами десятками и сотнями. Некоторые эксперты
Уже 22 декабря 2017 произошел крупнейший обвал биткоина на цифровых биржах – ниже $14 тыс. Следом начали падать и другие криптовалюты. Символично, что в это же день в Беларуси
1-копеечный рост цен на топливо в 2018
Помня протесты автолюбителей против роста цен на бензин в 2011, власти решили рубить хвост по кусочку. В 2018 белорусы увидели 27 повышений цен на топливо, но только на 1 копейку. При этом повышение цен на бензин не всегда совпадало с движением нефтяных котировок на мировом рынке. Такая схема изменений цен на топливо прижилась. И в 2020-м белорусы уверены, что цены на бензин будут меняться в пределах 1 копейки.
Приход Apple Pay в 2019
В ноябре 2019-го в Беларуси
Спустя месяц, большинство белорусских банков также предоставили возможность привязки своих карточек к сервису.
Цифровизация банков 2020
Сложно назвать точную дату того, когда общение белорусов с банками стало в разы удобнее чем раньше. Еще 8 лет назад для оформления кредита или депозита нужно было обязательно идти в офис банка, сдавать уйму документов и подписывать увесистую пачку бумаги. Сегодня все это можно сделать в своем смартфоне не выходя из дома. У большинства банков есть мобильное приложение, выход в интернет-банк, онлайн-помощники в техподдержке и они готовы оформить все документы онлайн.
Например, кредитная задолженность населения с тех пор выросла с 3,9 млрд до 14,9 млрд рублей. А новых кредитов ежемесячно выдается в среднем на 700 млн рублей. Уже сейчас банки активно внедряют технологии биометрической идентификации. А это открывает возможности
Что в итоге?
За прошедшие 8 лет случились как кризисные истории и события, так и воодушевляющие. И Myfin.by всегда освещал их максимально достоверно, доступно и оперативно.
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Сегодня Myfin.by исполняется 8 лет. За это время мы, как и все белорусы, успели пережить девальвацию, деноминацию, большие и малые экономические кризисы и самый мощный...
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