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Фонтан на воде: Лукашенко открыл уникальный светомузыкальный комплекс
04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главный праздник – День Независимости – в Беларуси отметили ярко. Кульминацией всех торжеств стало открытие уникального светомузыкального фонтана на реке Свислочь. Президент Александр Лукашенко обратился к минчанам, сообщает телеканал «МИР 24».
А завершилось празднование красочным салютом. Сразу из восьми точек Минска небо одновременно раскрасили тысячи залпов. Пиротехнические фигуры не повторились не раз. Впереди у белорусов выходные. Так что праздник продолжится. Многие развлекательные площадки и фуд-корты будут работать в субботу и воскресенье.
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200 струй достигают высоты девятиэтажного дома. Видеопроектор и лазерная система выводят изображение прямо на брызги воды.
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