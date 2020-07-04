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Фонтан на воде: Лукашенко открыл уникальный светомузыкальный комплекс

04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главный праздник – День Независимости – в Беларуси отметили ярко. Кульминацией всех торжеств стало открытие уникального светомузыкального фонтана на реке Свислочь. Президент Александр Лукашенко обратился к минчанам, сообщает телеканал «МИР 24».

«Столичная набережная Свислочи заиграет новыми красками, центром притяжения для молодежи, новой площадкой для реализации новых проектов. Я очень хочу, чтобы их больше – интересных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Фонтан оборудован видеопроектором и лазерной системой. Они позволяют вывести изображение прямо на брызги воды. В водном шоу задействованы 200 струй – достигают высоты девятиэтажного дома и благодаря технологиям могут вращаться и изгибаться. Этот комплекс стал подарком на день независимости от ведущего банка России. В конце церемонии фонтан заиграл. В прямом смысле – под музыку Вивальди. Ее исполнил Денис Мацуев.

А завершилось празднование красочным салютом. Сразу из восьми точек Минска небо одновременно раскрасили тысячи залпов. Пиротехнические фигуры не повторились не раз. Впереди у белорусов выходные. Так что праздник продолжится. Многие развлекательные площадки и фуд-корты будут работать в субботу и воскресенье.



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Теги: Минск
 
 
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200 струй достигают высоты девятиэтажного дома. Видеопроектор и лазерная система выводят изображение прямо на брызги воды.
 
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