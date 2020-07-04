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Лукашенко встретился с Грефом и предложил Сбербанку России профинансировать «инновационные объекты»

04.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

http://president.gov.by/

В день празднования Дня Независимости Александр Лукашенко провел переговоры с главой Сбербанка России Германом Грефом и вместе с ним открыл подаренный банком городу мультимедийный фонтан.

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с Вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», - заявил на встрече президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время сошлись воедино сразу пять «пандемий», которые так или иначе воздействуют на страну.

Он отметил, что все началось с углеводородной «пандемии», затем последовала пандемия в области здравоохранения, наложились политическая, экономическая, инфопандемия. "Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну а больше всего на нас довлеет, конечно, политика. Вы это прекрасно знаете», - отметил Лукашенко.

«И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают», - добавил президент.

Позднее Лукашенко и Греф открыли фонтан, подаренный Сбербанком России Минску. Он установлен на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы.

«Это единственный такой фонтан в мире и по масштабам, и по месторасположению. Мы никогда не делали фонтан на воде: это было технологически сложно, - подчеркнул Герман Греф. - Очень хочется, чтобы этот знак искреннего отношения, любви россиян к белорусам пользовался успехом среди молодежи, минчан и радовал всех вас».

 
Теги: Минск
 
 
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В день празднования Дня Независимости Александр Лукашенко провел переговоры с главой Сбербанка России Германом Грефом и вместе с ним открыл подаренный банком...
 
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