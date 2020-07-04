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История Победы: в Брестской крепости открылась новая выставка

04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стояли до последнего. Музей Брестской крепости представил сегодня новую экспозицию. Ее посвятили защитникам Восточного форта – отдельно стоящего укрепления, ставшего неожиданным препятствием для врага, передает телеканал «МИР 24».

Семь тематических разделов, часть которых расположена под открытым небом, рассказывают хронологию героического сопротивления. Посетители могут увидеть фотографии, документы, личные вещи солдат, услышать голос майора Петра Гаврилова. Под его командованием 400 красноармейцев сражались, невзирая на жажду, голод и бешеный натиск противника. Женщины и дети делили с бойцами все тяготы, экспозиция повествует и о семьях защитников.

«Восточный форт – это действительно самый мощный организованный очаг сопротивления в июне 41-го года. Тогда наши воины, несмотря ни на что, сдерживали этот страшный натиск фашистов и на Брестскую крепость, и на сам Восточный форт. Поэтому в планах было давно что-то сделать там», – сказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Новая экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, создана на средства из бюджета Союзного государства.



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Новая экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, создана на средства из бюджета Союзного государства.
 
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