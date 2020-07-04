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История Победы: в Брестской крепости открылась новая выставка
04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стояли до последнего. Музей Брестской крепости представил сегодня новую экспозицию. Ее посвятили защитникам Восточного форта – отдельно стоящего укрепления, ставшего неожиданным препятствием для врага, передает телеканал «МИР 24».
Новая экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, создана на средства из бюджета Союзного государства.
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Новая экспозиция, посвященная обороне Восточного форта, создана на средства из бюджета Союзного государства.
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