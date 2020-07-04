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Побившие рекорды продаж книги Мартиновича и Горвата превратят в фильмы

04.07.2020 12:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ура! Нас ждут экранизации книг «Сфагнум» Виктора Мартиновича и «Радзіва Прудок» Андруся Горвата. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.

«Сфагнум»

Роман Мартиновича «Сфагнум» увидел свет в 2013 году. Критики назвали его «гангстерской комедией». В месяц выхода роман стал лидером продаж в беларуской сети магазинов «Белкніга».

Экранизацией «Сфагнума» займется ООО «Кинокомпания «Демарш-фильм». В итоге зритель увидит игровой фильм на русском языке, будет и версия с субтитрами на английском. Жанр – «молодежная фантастическая/мистическая трагикомедия». Хронометраж – не менее 90 минут, закончить производство должны не позднее 15 месяцев от даты заключения договора. Режиссером фильма выступит Виктор Аслюк, член европейской киноакадемии. Продюсером – Валерий Дмитроченко из компании «Демарш-фильм», которая делала «Хрусталь» Дарьи Жук.

«Радзіва Прудок»

Книгу «Радзіва Прудок» Горват написал, уволившись в 2015-м из Купаловского театра (там он работал дворником) и переехав в деревню Прудок. О жизни в Прудке Андрусь публиковал посты в фейсбуке – из них остепенно сложилась книга. Она вышла в 2016 году, а в 2017-м побила рекорды по скорости продаж: за один день презентации допечатанного тиража разошлось 700 экземпляров. Общий тираж составил около трех тысяч. В 2018 году по книге поставили спектакль в Купаловском.

Съемки киноленты «Радзіва Прудок» возьмет на себя ООО «Первая КиноВидеоКомпания». Кино будет на беларуском и русском языках, в планах – версия с субтитрами на английском. Жанр – лирическая комедия, хронометраж – 100 минут, срок производства – не позднее 11 месяцев от даты заключения договора.

А что по деньгам?

Обе картины снимут частично за счет средств из республиканского бюджета. Стоимость производства «Сфагнума» – 1,6 миллиона рублей (1,12 миллиона из них – из бюджета). Бюджет «Радзіва Прудок» – 982 тысячи (почти 630 тысяч из них бюджетные). Оставшуюся часть суммы кинокомпаниям разрешено профинансировать из собственных денег или других источников, не запрещенных законом.

 
 
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Ура! Нас ждут экранизации книг «Сфагнум» Виктора Мартиновича и «Радзіва Прудок» Андруся Горвата. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на...
 
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