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Лукашенко плачет и спрашивает, уйти ли ему: смотрите на новое смешное граффити
Источник материала: KYKY>
На одном из зданий в центре Бреста появился новый стрит-арт. Об этом
Это граффити – о мужчине в галстуке с надписью «3%», который держит в руке игрушечный автозак. Фигура, явно вдохновленная Александром Лукашенко, со слезами на глазах обращается к зрителю с вопросом: «Мне сысці?»
В последнее время стрит-арты на злобу дня замечаются в Бресте с завидной частотой. Так, в июне в центре города брестчане наблюдали сатирический рисунок по мотивам провокации на пикете Сергея Тихановского в Гродно. Анонимный художник
Позже стену брестской заброшки
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На одном из зданий в центре Бреста появился новый стрит-арт. Об этом пишет портал naviny.by. Это граффити – о мужчине в галстуке с надписью «3%», который держит в руке...
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