Лукашенко плачет и спрашивает, уйти ли ему: смотрите на новое смешное граффити

Источник материала: KYKY

На одном из зданий в центре Бреста появился новый стрит-арт. Об этом пишет портал naviny.by.

Это граффити – о мужчине в галстуке с надписью «3%», который держит в руке игрушечный автозак. Фигура, явно вдохновленная Александром Лукашенко, со слезами на глазах обращается к зрителю с вопросом: «Мне сысці?»

В последнее время стрит-арты на злобу дня замечаются в Бресте с завидной частотой. Так, в июне в центре города брестчане наблюдали сатирический рисунок по мотивам провокации на пикете Сергея Тихановского в Гродно. Анонимный художник показал милиционера, сидящего на лавочке, который плачет и думает об «Оскаре». Да, это тот самый сотрудник милиции, картинно упавший во время потасовки на пикете.

Позже стену брестской заброшки украсили другим граффити по аналогичной теме – и все с тем же милиционером в главной роли. Его изобразили уже лежащим на асфальте. Он все так же фантазирует об «Оскаре», а еще – о секс-работнице, которая спровоцировала беспорядки на гродненском пикете по сбору подписей, деньгах, найденных у задержанных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, и о повышении.