Власти очень странно отреагировали на требование 18 тысяч человек освободить Бабарико

Источник материала: KYKY

19 июня на сайте «Удобный город» появилась петиция об освобождении находящегося в СИЗО КГБ Виктора Бабарико. Обращение собрало почти 18 тысяч подписей (!), и вот прислали ответ.

О чём шла речь в петиции?

Люди требовали выпустить на свободу Виктора Бабарико и прекратить преследовать членов его семьи, друзей, бывших коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и всех его последователей.

Составители петиции возмутились, что госСМИ транслируют новости об аресте экс-банкира, называя его преступником, а это нарушает презумпцию невиновности. И Конституция, и Уголовный кодекс Беларуси говорят, что человек не признается виновным в преступлении, если его вину не докажут «в предусмотренном законом порядке» и не установят «вступившим в законную силу приговором суда». Также авторы обращения заметили, что к Бабарико не пускают адвокатов – а это нарушает конституционное право любого гражданина Беларуси на юридическую помощь.

«Мы требуем обеспечить законность и равные возможности для проведения избирательной кампании всех претендентов на пост президента Беларуси», – резюмировали составители петиции. 25 июня их обращение отправили в Администрацию президента и Комитет госконтроля.

Как ответили власти?

Странно. Точнее: никак. Вот что написал КГК, фактически проигнорировав 18 тысяч человек:

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико .