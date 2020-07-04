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«Смолевичи» снимутся с чемпионата? Все игроки клуба подписали заявления об уходе

04.07.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

vb.by

Об этом в эфире телевидения заявил главный тренер команды Александр Бразевич.

«К сожалению, в этом формате наша команда существовать не будет, потому что все написали заявления. Не знаю, что должно случиться за выходные, чтобы что-то изменилось. Город не может содержать команду уровня высшей лиги. Игрокам предлагают финансовые условия на уровне аутсайдеров первой лиги», - рассказал он об существующей проблеме.

«На те условия, которые мне гарантируют, я не соберу команду. Наверное, с понедельника это будет другая команда. Хотелось бы, чтобы чудо произошло. Мы долго в него верим, но пока… На поле ребята стараются. Очень благодарен ребятам, что даже в последнем матче они не рассыпались. Не было ни одного матча, где они бы рассыпались. Рад, что удалось поработать в таком коллективе. Просто восхищаюсь ребятами. Многие из ребят прибавили за полгода. У ребят появились предложения», - подчеркнул  Александр Бразевич в эфире канала «Беларусь 5».

В состоявшемся в пятницу 3 июля очередном матче высшей лиги «Смолевичи» сыграли вничью с действующим чемпионом «Динамо» из Бреста – 3:3.

 
Теги: Брест
 
 
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Об этом в эфире телевидения заявил главный тренер команды Александр Бразевич.
 
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