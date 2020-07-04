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В Минске кортеж президента провожали свистом и автомобильными гудками

04.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 июля в Минске выдалось для президента Беларуси очень насыщенным. Он принял участие в церемонии возложения цветов на площади Победы, поучаствовал в патриотическом шествии «Беларусь помнит!», провел встречу с председателем правления «Сбербанка России» Германом Грефом и вместе с ним же открыл светомузыкальный фонтан. Поэтому передвигаться по городу Александру Лукашенко пришлось много, но вот встречали и провожали президентский кортеж автомобильными сигналами и свистом.

 
Теги: Минск
 
 
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Передвигаться по городу Александру Лукашенко пришлось много, но вот встречали и провожали президентский кортеж автомобильными сигналами и свистом.
 
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