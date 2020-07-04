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В Минске кортеж президента провожали свистом и автомобильными гудками
Источник материала: Tut.by
3 июля в Минске выдалось для президента Беларуси очень насыщенным. Он принял участие в церемонии возложения цветов на площади Победы, поучаствовал в
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Передвигаться по городу Александру Лукашенко пришлось много, но вот встречали и провожали президентский кортеж автомобильными сигналами и свистом.
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