В Минске кортеж президента провожали свистом и автомобильными гудками

Источник материала: Tut.by

3 июля в Минске выдалось для президента Беларуси очень насыщенным. Он принял участие в церемонии возложения цветов на площади Победы, поучаствовал в патриотическом шествии «Беларусь помнит!», провел встречу с председателем правления «Сбербанка России» Германом Грефом и вместе с ним же открыл светомузыкальный фонтан. Поэтому передвигаться по городу Александру Лукашенко пришлось много, но вот встречали и провожали президентский кортеж автомобильными сигналами и свистом.