В Нидерландах выпустили почтовые марки с мемом «Я/МЫ 97%»

Источник материала: KYKY

В Нидерландах по инициативе программиста Павла Краснопевцева появилась серия почтовых марок с надписями «Страна для жизни» и «Я/Мы 97%», а также репродукцией «Евы» Хаима Сутина. Об этом пишет «Свобода».

Краснопевцев родом из Беларуси. Последние девять лет он живет в Нидерландах и имеет местное гражданство. В беседе с журналистами Павел уточняет, что марки – настоящие. Они созданы при помощи сервиса в Нидерландах, которым может воспользоваться любой желающий – и получить свой набор марок с любыми заранее выбранными изображениями.

Со слов Краснопевцева, ему понадобились марки, чтобы наклеить их на открытки для политических заключенных в Беларуси, в том числе для Тихановского, Бабарико старшего и младшего и арестованных блогеров. Павел собирается отправить письма в понедельник. Говорит, решил это сделать, когда узнал адреса политзаключенных на сайте беларуского правозащитного центра «Весна».

Фото: Павел Краснопевцев, «Свобода».