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Лукашенко отметил огромный вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран

04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь высоко ценит личный вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в построение многоплановых отношений двух стран. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко по случаю 80-летия Назарбаева, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.

По словам Лукашенко, история современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с именем Назарбаева.

«Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. В Республике Беларусь высоко ценят ваш огромный личный вклад в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке», – сказал белорусский лидер.

На имя первого президента продолжают поступать письма и телеграммы накануне празднования Дня столицы республики и юбилея елбасы. Послания направили президенты Грузии, Хорватии, Индонезии и Сингапура. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность елбасы за его вклад в установление и развитие сотрудничества между двумя странами. Накануне Назарбаева поздравили лидеры стран Содружества.



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Поздравления с 80-летием елбасы направили президенты также Грузии, Хорватии, Индонезии и Сингапура и премьер-министр Японии.
 
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