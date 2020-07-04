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Лукашенко отметил огромный вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран
04.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь высоко ценит личный вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в построение многоплановых отношений двух стран. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко по случаю 80-летия Назарбаева, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.
По словам Лукашенко, история современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с именем Назарбаева.
На имя первого президента продолжают поступать письма и телеграммы накануне празднования Дня столицы республики и юбилея елбасы. Послания направили президенты Грузии, Хорватии, Индонезии и Сингапура. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил благодарность елбасы за его вклад в установление и развитие сотрудничества между двумя странами. Накануне Назарбаева
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Поздравления с 80-летием елбасы направили президенты также Грузии, Хорватии, Индонезии и Сингапура и премьер-министр Японии.
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