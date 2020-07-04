Лукашенко отметил огромный вклад Назарбаева в развитие отношений двух стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь высоко ценит личный вклад первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в построение многоплановых отношений двух стран. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко по случаю 80-летия Назарбаева, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.

По словам Лукашенко, история современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с именем Назарбаева.

«Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. В Республике Беларусь высоко ценят ваш огромный личный вклад в построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов, взаимном уважении, доверии и поддержке», – сказал белорусский лидер.