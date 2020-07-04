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Ветеран войны Константин Прокопчик: «Я хочу проголосовать за своего Президента!»

04.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Сегодня председатель райисполкома Михаил Гулый и председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова посетили ветерана Великой Отечественной войны Константина Иосифовича Прокопчика, проживающего в аг.Жиличи. Гости поздравили его с Днем Независимости Республики Беларусь, 76-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, высказали слова благодарности за его вклад в Победу над врагом, а также вручили цветы, памятный подарок.

На войну Константин Прокопчик был мобилизован в 1942 году. Участвовал в тяжелых боях под городом Ржевом, был ранен, после лечения снова направлен на фронт. В октябре 1943 года, будучи командиром минометного расчета, участвовал в боях под Ново-Ельней, был тяжело ранен, долгое время лечился в госпитале. Его ратный путь отмечен медалью «За отвагу».

Уже много лет, как Константин Иосифович потерял зрение. Сейчас ему 96 лет, проживает в семье сына, окруженный любовью и заботой близких людей.

Во время беседы с гостями ветеран, рассказывая о своем военном пути, отметил, что для него, бывшего фронтовика, очень ценно то, что в нашей родной Беларуси уже много лет царят мир и порядок. И это, подчеркнул он, в первую очередь, благодаря проводимой действующим Президентом миролюбивой политике, курсу на сохранение стабильности в стране. Константин Иосифович сказал, что очень хочет 9 августа, в день выборов Президента Республики Беларусь «проголосовать за своего Президента –  Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы и в дальнейшем нашей страной руководил мудрый и дальновидный Глава государства».

Фото Максима МИКЕШИНА.    

 
 
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Сегодня председатель райисполкома Михаил Гулый и председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова посетили ветерана Великой Отечественной...
 
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