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Школьников в Беларуси учат поведению на дорогах и водоемах

05.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

73 человека утонули с начала купального сезона в Беларуси. Шестеро из них дети. В каникулы растет и количество дорожных происшествий с участием школьников. Большинство несчастных случаев – из-за недосмотра родителей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ксения Гибеж.

На городском пляже не протолкнуться. У спасателей горячая пора. Сейчас они еще чаще патрулируют берега водоемов. На особом контроле – дети. До 14 лет им запрещено находиться у воды без взрослых, в противном случае звонок родителям и в школу.

«Были случаи уже в этом году, когда дети девяти-десятилетние находились у воды, на пляже без родителей. И в местах, где купаться запрещено, мы тоже фиксируем детей», – рассказала ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Елена Желобкович.

Часто к трагедиям приводят нарушения. Люди купаются в неположенных местах, заплывают за буи, прыгают с дамб и причалов. Все это запрещено. Уговоры не всегда помогают.

Проезжая часть, как и вода, ошибок не прощает. Летом аварий с участием детей в два раза больше. Чтобы уменьшить число ДТП, в этой минской школе дорожные правила учат с первого класса. Здесь даже создали свой музей безопасности на дороге.

Это автогородок. Уменьшенная копия района, в котором живут школьники. Здесь они то в роли пешеходов, то водителей. Учатся понимать, что на дороге каждая минута на счету.

Здесь даже ездят машины, пускай и игрушечные. Зато, прогуливаясь по таким улицам, правила дорожного движения можно выучить самые что ни на есть настоящие.

В ближайшее годы в стране сделают безопаснее почти 700 километров дорог. На разделительных полосах поставят ограждения, уберут наземные переходы. Нововведения коснутся и столичных велосипедистов.

«Стараемся применить какие-то инженерные решения, чтобы исключить возможность выезда на велосипеде на проезжую часть или на переход в неустановленном месте», – отметил начальник отдела ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска Андрей Шуканов.

Чтобы повысить безопасность на дорогах, инспекторы регулярно проводят рейды. Ловят нетрезвых лихачей и «бесправников», проверяют, как водители соблюдают скоростной режим и правила перевозки пассажиров, особенно детей. Все это, надеются в ГАИ, поможет сохранить многие и многие жизни.

По статистике, под колеса машин чаще всего попадают дети 14-16 лет. Со школьниками такого возраста в Беларуси активнее всего работают сотрудники ГАИ.



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Теги: Минск
 
 
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В каникулы растет количество происшествий с участием детей школьного возраста.
 
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