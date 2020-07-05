Самый красивый бюст в Италии. Джина Лоллобриджида отмечает сегодня день рождения

Источник материала: Tut.by

Наша героиня стала кинозвездой против своей воли. Мечтала петь в опере или заниматься живописью, а пришлось стать экранной мечтой миллионов зрителей. Заводила романы с самыми известными мужчинами, а замуж вышла за никому не известного доктора. Противоречивой и непредсказуемой Джине Лоллобриджиде сегодня исполняется 93! Вспоминаем ярчайшие моменты ее биографии.

Луиджина Лоллобриджида появилась на свет в провинциальном местечке Субиако 4 июля 1927 года. Кроме нее в семье подрастали еще три дочери. «Отец часто ворчал, что четыре девчонки в доме — это вечная головная боль, но в глубине души был за нас спокоен. Знал, что каждая, когда придет время, запросто найдет себе хорошего мужа». Уже в три года Луиджина стала победительницей детского конкурса красоты и обладательницей титула «Самый красивый ребенок Италии». Но назвать ее при этом самой общительной язык не поворачивался. «Меня считали тихоней. Я не любила игр и большую часть времени проводила в одиночестве. Мне было достаточно собственного общества. Я рисовала, пела, лепила из речной глины забавные фигурки». Видимо, именно поэтому она очень спокойно относилась к всевозможным запретам, которые накладывал ее отец, воспитывая девочек. Никаких прогулок без взрослых, никаких разговоров с мальчишками, никакого кино и никаких брюк.

Вскоре грянула война. Спасаясь от постоянных бомбежек, семье пришлось укрыться в горах. Жили впроголодь. Джина с сестрами плели себе сандалии из соломы и перешивали в платья старые солдатские рубашки. А когда наконец они смогли вернуться домой, то оказалось, что от их скромного домика не осталось и следа после одного из авианалетов.

«Это было страшные, тяжелые годы, которые не забыть. Именно этот опыт стал для меня главным. Если ты остаешься в живых, то независимо от возраста приобретаешь некую мудрость. В отличие от современной молодежи, я выросла неизбалованным человеком. И даже всемирная популярность в этом плане на меня никак не повлияла. Свою жизнь, свою карьеру я построила сама. Для меня всегда было важно ощущение свободы. А оно возможно только в том случае, если ты никому ничем не обязан и ни от кого не зависишь».

В поисках лучшей жизни, семья отправилась в Рим пешком. Джина шла глотая слезы: любимого ослика пришлось оставить на попечение соседей. Прибыв в Вечный город, родители сумели найти жилье на одной из его окраин. Чтобы помочь родителям, Джина вышла на улицу, где стала рисовать прохожих и продавать им свои рисунки. Ей удается поступить на обучение в академию Santa Cecilia, чтобы постичь вокальное мастерство, а также в театральное училище. Талантливую и красивую девушку практически сразу начинают приглашать в театральные постановки. Джина соглашается: ей ужасно нужны деньги, чтобы продолжать свои занятия вокалом и совершенствоваться в живописи.

В 1947-м году

Правда, к кино ее душа не лежала совершенно. Даже за деньги. «Честно говоря, киноактеры казались мне людьми недалекими. Театр — другое дело». Но продюсеры, почувствовав в красотке неплохой потенциал, продолжали настаивать. «Я отказалась от первой же предложенной мне роли, а они все равно настаивали. Пошли к моей матери, чтобы хоть та меня уговорила, сказали, что заплатят мне тысячу лир. Тогда я сказала, что мой гонорар — миллион, думала, они наконец отстанут. А они сказали: да!».

И вот в 1946 году Джина дебютирует на большом экране. Вслед за второстепенными ролями, поступают приглашения исполнить главные роли. «Я была очень дисциплинированной. Другие молодые актрисы могли загулять со своими парнями, уехать на море, сорвать съемки. Я — никогда, и ассистенты режиссеров это знали». И вот уже в начале 1950-х Джина становится очень популярной актрисой не только в Италии, но и далеко за ее пределами. Эксцентричный миллионер и кинопродюсер Говард Хьюз (это его играл Леонардо ДиКаприо в фильме «Авиатор») пригласил Джину в Голливуд. Там она провела два с половиной месяца в абсолютно царской роскоши: номер люкс в отеле, личные шофер и секретарь — все что угодно, лишь бы она обратила на него внимание или хотя бы подписала контракт. «Он был очень высоким, очень интересным. Просто мы были очень разными. Я ему сказала: „Может, если вы потеряете все свои деньги, я за вас и выйду“. Наверное, он был удивлен, увидев человека, которого его деньги не интересовали. Я в тот момент была еще очень невинной. Я только потом поняла, что Хьюз был очень интересным мужчиной».

В 1952-м году на экраны выходит фильм, прославивший Джину на долгие-долгие годы, — «Фанфан-тюльпан». Ее дуэт с Жераром Филипом считается эталонным до сих пор. Картина получила награды Каннского и Берлинского кинофестивалей и отправилась в успешнейший международный прокат.

Удачливыми были и другие ее проекты, а их было немало: ежегодно на экраны выходило не менее четырех картин, в которых играла Джина. Партнерами по съемкам в разные годы становились легендарные сегодня Хэмфри Богарт, Фрэнк Синатра, Тони Кёртис, Жан-Поль Бельмондо, Шон Коннери, оставшиеся крайне довольными своей напарницей. Восторгались ею и женщины. Так, Мэрилин Монро при встрече с Лоллобриджидой не могла сдержать востога: «Меня называют американской Лоллобриджидой». Джина парировала: «А меня — итальянской Мэрилин Монро».

С Мэрилин Монро

Еще одной картиной вне времени стал «Собор Парижской Богоматери» по знаменитому роману Виктора Гюго. Лоллобриджида гениально сыграла роль цыганки Эсмеральды и была удостоена Ордена изящной словесности из рук французского министра культуры.

В образе Эсмеральды

А в ленте «Самая красивая женщина в мире» (1956) Джина Лоллобриджида сумела осуществить давнюю мечту: играя оперную певицу, актриса самостоятельно исполнила все вокальные партии героини. За что получила престижный итальянский киноприз «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса». В целом за свою долгую жизнь Джина Лоллобриджида будет неоднократно удостаиваться профессиональных и народных премий и наград. Ей присвоят звания великого офицера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» , кавалера ордена Почётного легиона , офицера ордена Искусств и литературы и именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

«Вчера я была слишком тощей и слишком вертлявой, а сегодня превратилась в идеал женской красоты. Все спрашивали меня, что я ем, сколько я сплю и какого предпочитаю модельера. Я не знала, что отвечать. Ем и сплю, сколько хочется. Ношу платья, которые шьет мама. Звучит не слишком роскошно, но зато правда».

На ужине с Дали и Галой

Джина становится желанной гостьей на всевозможных фестивалях и богемных тусовках. Но не всегда чувствует себя там в своей тарелке.

«Юность, любовь, красота — все это прекрасно, но так быстро проходит. Единственное, что с годами не теряет ценности, — это крепкая семья: надежный муж, здоровые дети, достаток в доме».

Свою семью она начала строить еще в далеком 1946-м, когда познакомилась с югославским врачом Милко Скофичем. В 1949-м они поженились, 8 лет спустя родился их единственный сын — Милко-младший. «Трудно расти, зная, что твоя мать знаменитость. Это может сломать кого угодно. Я не преувеличу, если скажу, что иногда ради блага Милко мне приходилось жертвовать своими материнскими чувствами».

С сыном

К этому времени муж актрисы давно забросил свою практику, помогая жене строить карьеру. Правда, действовал он весьма своеобразно: продал фотографии новорожденного сына газетам, хотя супруга просила этого не делать. Хамски требовал для актрисы королевских почестей. И тогда она чувствовала себя «конной статуей», а не живым человеком. Терпение лопнуло, когда муж стал настаивать на съемках Милко-младшего в кино: «У моего ребенка нет необходимости начинать работать в пять лет!». С тех пор Джина получила разрешение «делать что угодно, при условии, что это не просочится в прессу», а через какое-то время супруги развелись.

О своей бурной личной жизни Джина, находясь на пике славы, предпочитала отмалчиваться. И лишь спустя долгие годы она расскажет о некоторых ее эпизодах.

«Про Гагарина журналисты придумали. Но встреча с Гагариным у меня действительно была — мы общались, фотографировались. В один из своих визитов в Москву я попросила министра культуры Екатерину Фурцеву познакомить меня с Юрием Алексеевичем. Как и миллионы женщин во всем мире, я испытывала к нему симпатию. Встречу нам организовали. Мы немного пообщались. Несмотря на то, что в помещении, где проходила наша встреча, было темновато, мне удалось сделать его фотопортрет, который на удивление оказался очень удачным. А еще я помню, что он тогда подарил мне свою фотографию, на обратной стороне которой написал: „Я был в небе, видел много звезд, но ты самая красивая звезда в мире!“. Я до сих пор храню это фото и вспоминаю нашу короткую встречу».

На встрече с Юрием Гагариным

А вот роман с двумя братьями Андроном Кончаловским и Никитой Михалковым актриса признала, назвав их одними из интереснейших мужчин на своем пути.

«Я была влюблена в старшего. Я всегда выбирала тех, у кого в котелке что-то есть. Мы должны были пожениться, но потом он передумал, и что уж тут скажешь? Разве можно ему заявить, что так нельзя? Нет, конечно. И тогда я со злости закрутила роман с его младшим братом. А он колебался, считая, что это месть. Но нет, тот был приятным человеком. Не такой умный, как брат, но в Соединенных Штатах он добился едва ли не большего успеха. Старший то и дело женился на какой-нибудь женщине, а потом приезжал сюда, чтобы возобновить роман со мной, но брал с собой в путешествие еще и жену. Оставлял ее в отеле и ехал ко мне. Таковы уж мужчины. Но потом я сказала: „Да иди ты к черту!“ Путешествовала. Младший братец приехал в Индию, куда меня пригласила Индира Ганди. Российская труппа нелепейшим образом ограждала девственность этого бедолаги. У меня никогда не бывало столько врагов, которые бы так портили мою нормальную любовную жизнь, как русские».

«Среди множества знаменитых мужчин, которые меня любили, ни один − я подчеркиваю, ни один! − не предложил мне выйти за него замуж. Потому что в женщине мужчина ценит не красоту, а покорность и смирение. Этого я им не могла предложить».

Достигнув возраста 40 лет, Джина всерьез начинает думать о завершении актерской карьеры. Интересных сценариев, на ее взгляд, все меньше, да и средства позволяют заняться любимым делом. Поклонники встречают это решение полным непринятием. В Риме проходит несколько демонстраций, участники которых несут плакаты «Джина, останься!» Она вновь плачет, как когда-то в детстве, прощаясь с осликом. Но пути назад для себя не видит: «У меня, наконец, есть время делать то, что мне действительно нравится!»

С Элиной Быстрицкой и Татьяной Самойловой

И она начинает заниматься фотожурналистикой. Знаменитости с удовольствием позировали ей. «Я быстро поняла, что с таким же успехом могла стоять перед ними с садовой лейкой вместо камеры. Журналы охотно сотрудничали со мной не потому, что снимки были хороши, а потому, что людям было любопытно взглянуть, чем теперь живет обладательница «самого красивого бюста Италии». Джина скромничала, она создала множество прекрасных фотографий. В ее объектив попали Пол Ньюмен, Сальвадор Дали, Сборная Германии по футболу, Евгений Евтушенко и даже Фидель Кастро. На Кубу Лоллобриджида летела по личному приглашению команданте, захватив с собой «8 камер, 200 пленок, десять пар новых джинсов, оператора, звукооператора и подружку-американку».

Знакомство с Кастро состоялось в саду, где почти нагая Джина нежилась на кубинском солнышке. «Он вошел, улыбнулся, сделал вид, что не заметил, как я одета, пожал мне руку и поздравил с прибытием на Кубу». Она провела там 10 дней, за которые сделала немало фотографий своего героя, записав откровеннейшее интервью. «А почему вы до сих пор не женаты?» — напоследок спросила актриса. Фидель ушел от ответа, но многозначительно заверил Джину, что «женщины занимают большое место в его жизни и в его чувствах». Перерос ли этот разговор в нечто большее, Джина не подтвердила до сих пор, но слухи тогда ходили разные.

В 1970-х

Помимо фоторепортажей Лоллобриджида увлеклась скульптурой. Одна из ее работ — «Девушка, держащая на ладони жемчужину» стала призером Международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина». Попробовала сделать карьеру в политике, но передумала: «Я хотела бы помогать людям, но, немного пообщавшись с профессиональными политиками, поняла, что у них совершенно другие цели. Мне там делать нечего».

Сегодня она практически не снимается, живёт одна в своей роскошной вилле под Римом, в окружении роскошного сада, в котором живет около 600 различных видов птиц. И периодически будоражит таблоиды своей все еще бурной личной жизнью.

20-летний роман с архитектором Хавьером Ригау-и-Рафолсом, младшим ее на 30 лет, завершился скандалом. Мужчина сделал ей предложение, она отказалась. А потом выяснилось, что Хавьеру каким-то чудесным образом удалось-таки заключить с ней брак по доверенности. Джина обратилась в полицию. Незадачливый аферист стоял на своем: «Мы поженились. Просто она все забыла. Я хочу вам напомнить, что Джине 85 лет». Джина возмутилась: «Я собиралась выйти за него замуж, потому что была в депрессии. Я думала, если я что-то поменяю в жизни, мне это поможет. А потом поняла, что я не люблю его, а он не любит меня. Между нами ничего не было… Я уничтожу этого сукиного сына».

Брак расторгли. Не успела Джина немного передохнуть, как ей самой прилетел иск. Милко-младший решил объявить мать недееспособной: «Это не иск против нее, это попытка защитить ее от людей, которые пытаются отделить ее от семьи. Два года моя мать не позволяла ни мне, ни моему сыну повидаться с ней. Я беспокоюсь». Актриса обиделась: «Мозг у меня работает очень хорошо, и мне не нужно, чтобы кто-то совал нос в мои дела!» В итоге судья вынес вердикт: «госпожа Лоллобриджида является совершенно вменяемой, адекватной и здравой».

Так что покой легендарной звезде кино пока только снится. И это и к лучшему, как считает сама Джина: «Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц — наверное, в этом и есть секрет вечной молодости. Моя тетя умерла, когда ей было 113 лет. Так что я рассчитываю еще как минимум на 20 интереснейших лет».