«Ш-Б видела только на расстоянии 10 см.» Люди с плохим зрением - о лазерной коррекции

Источник материала: Tut.by

Постоянная неловкость из-за того, что невозможно рассмотреть человека, который с вами здоровается, необходимость прервать важное мероприятие, потому что соринка попала в линзу, боязнь играть в мяч, так как он может разбить очки — это все про людей с плохим зрением. Мы поговорили с людьми, которые не стали с этим мириться и сделали лазерную коррекцию. Они рассказали, как прошла операция, что увидели первым и как после нее изменилась их жизнь.