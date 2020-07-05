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«Ш-Б видела только на расстоянии 10 см.» Люди с плохим зрением - о лазерной коррекции
Источник материала: Tut.by
Постоянная неловкость из-за того, что невозможно рассмотреть человека, который с вами здоровается, необходимость прервать важное мероприятие, потому что соринка попала в линзу, боязнь играть в мяч, так как он может разбить очки — это все про людей с плохим зрением. Мы поговорили с людьми, которые не стали с этим мириться и сделали лазерную коррекцию. Они рассказали, как прошла операция, что увидели первым и как после нее изменилась их жизнь.
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«До сих пор очень боюсь, что зрение снова ухудшится».
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