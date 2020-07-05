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«Ш-Б видела только на расстоянии 10 см.» Люди с плохим зрением - о лазерной коррекции

05.07.2020 10:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постоянная неловкость из-за того, что невозможно рассмотреть человека, который с вами здоровается, необходимость прервать важное мероприятие, потому что соринка попала в линзу, боязнь играть в мяч, так как он может разбить очки — это все про людей с плохим зрением. Мы поговорили с людьми, которые не стали с этим мириться и сделали лазерную коррекцию. Они рассказали, как прошла операция, что увидели первым и как после нее изменилась их жизнь.

 
 
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