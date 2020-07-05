В футбольном первенстве Беларуси закручивается интрига

Источник материала: Ежедневник

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После неожиданной осечки БАТЭ, проигравшего со счетом 0:1 в домашнем матче РЦОР-БГУ, шанс догнать лидирующих в таблице борисовчан получает солигорский «Шахтер». В воскресенье, 5 июля, он встречается с жодинским «Торпедо-Белаз».

Этот матч состоится в 18.00 в Жодино.

Второй за сезон проигрыш БАТЭ «студентам» (в первом круге подопечные Юревича праздновали победу со счетом 2:3) уже сметил борисовчан с первого места. Если считать потерянные очки, то с субботы лидером является гродненский «Неман». Команда, выдавшая феноменальную серию из семи побед, в субботнем матче одолела «Ислочь» (1:0), отстает на одно очко от БАТЭ и имеет матч в запасе – с «Минском».

Неожиданную осечку в первом туре второго круга допустил действующий чемпион – «Динамо-Брест». Брестчане сыграли вничью с разобранными «Смолевичами» (3:3) и откатились на пятое место. В воскресенье их могут перегнать жодинцы и догнать одноклубники из Минска, играющие с брестским «Рухом».