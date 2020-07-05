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Сбербанк России открыл первый в Беларуси мультимедийный фонтан
Источник материала: Myfin
240 струй за 5 миллионов
Фонтан напротив парка Янки Купалы не будет самым крупным в стране – сооружение на Октябрьской площади может похвастать наличием 1300 струй, но зато станет самым мощным – высота струй, как рассказал председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов, будет достигать
«Комплекс выполнен в форме прямоугольника длиной
Как рассказали в банке, который являлся спонсором строительства фонтана, сметная стоимость всех работ составила чуть более 5 миллионов рублей, генеральной подрядной организацией являлся «Стройтрест №7», автором проекта – «Минскпроект», а идея концепции и разработка принадлежит российской «ИТК-групп», которая возвела десятки фонтанов по всей России.
13-й и самый большой
«Идея строительства фонтана в Минске принадлежит нашему руководителю, Герману Грефу. Фонтан будет не просто интерактивным, музыкальным, с различными световыми эффектами, но прежде всего образовательным: струи фонтана будут формировать большой экран, на котором будут транслироваться любые просветительские программы», – заявил Игорь Меркулов.
«Почему белорусам решили подаритьименно фонтан», – поинтересовался корреспондент Myfin.by у руководителя белорусского подразделения финансовой группы Сбербанка.
«Потому что это красиво и несет в себе образовательные проекты и будет нравится людям. Это 13-й фонтан, построенный при участии «Сбербанка», и первый – за пределами РФ. Он самый большой из всех», – ответил председатель правления «БПС-Сбербанка».
Так как эффект фонтана можно ощутить в полной мере лишь в вечернее и ночное время, когда световое интерактивное шоу прекрасно видно, то по всей вероятности эксплуатироваться он будет лишь после заката. Всеми фонтанами в столице заведует «Минскзеленстрой».
На зиму – на дно
Конструкция фонтана, в котором 224 форсунки, поднимающие воду на высоту от 2 до
По словам одного из представителей «БПС-Сбербанка», вся конструкция создана из нержавеющей стали, ее общий вес около 57 тонн. Она плавает на специальных баках, которые на зиму будут заполняться водой, и весь комплекс будет погружаться на глубину
Так как толщина льда на Свислочи не превышает
Светомузыкальный фонтан, струи которого могут формировать экран размером 10 на
Текст: Антон Зарудницкий
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