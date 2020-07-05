Сбербанк России открыл первый в Беларуси мультимедийный фонтан

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

240 струй за 5 миллионов

Фонтан напротив парка Янки Купалы не будет самым крупным в стране – сооружение на Октябрьской площади может похвастать наличием 1300 струй, но зато станет самым мощным – высота струй, как рассказал председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов, будет достигать 30 метров . Это на 10 метров выше предыдущего рекорда, который долгие годы удерживал фонтан на канале вдоль улицы Филимонова.

«Комплекс выполнен в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 19 метров . 240 струй, которые могут подниматься на высоту до 30 метров . Композиции, создаваемые фонтаном, запускаются с компьютера. Их число не ограничено», – заявил Игорь Меркулов.

Фото: president.gov.by

Как рассказали в банке, который являлся спонсором строительства фонтана, сметная стоимость всех работ составила чуть более 5 миллионов рублей, генеральной подрядной организацией являлся «Стройтрест №7», автором проекта – «Минскпроект», а идея концепции и разработка принадлежит российской «ИТК-групп», которая возвела десятки фонтанов по всей России.

13-й и самый большой

«Идея строительства фонтана в Минске принадлежит нашему руководителю, Герману Грефу. Фонтан будет не просто интерактивным, музыкальным, с различными световыми эффектами, но прежде всего образовательным: струи фонтана будут формировать большой экран, на котором будут транслироваться любые просветительские программы», – заявил Игорь Меркулов.

«Почему белорусам решили подаритьименно фонтан», – поинтересовался корреспондент Myfin.by у руководителя белорусского подразделения финансовой группы Сбербанка.

Фото: president.gov.by

«Потому что это красиво и несет в себе образовательные проекты и будет нравится людям. Это 13-й фонтан, построенный при участии «Сбербанка», и первый – за пределами РФ. Он самый большой из всех», – ответил председатель правления «БПС-Сбербанка».

Так как эффект фонтана можно ощутить в полной мере лишь в вечернее и ночное время, когда световое интерактивное шоу прекрасно видно, то по всей вероятности эксплуатироваться он будет лишь после заката. Всеми фонтанами в столице заведует «Минскзеленстрой».

На зиму – на дно

Конструкция фонтана, в котором 224 форсунки, поднимающие воду на высоту от 2 до 30 метров , – плавающая. Воду для создания невиданной прежде в столице страны красоты комплекс берет прямо из Свислочи с помощью насосов Grundfos. Для того, чтобы механизм фонтана не засорялся, установлены фильтры, которые продуваются автоматикой.

По словам одного из представителей «БПС-Сбербанка», вся конструкция создана из нержавеющей стали, ее общий вес около 57 тонн. Она плавает на специальных баках, которые на зиму будут заполняться водой, и весь комплекс будет погружаться на глубину 1,5 метра – на специально созданное для этого поле из 16 свай.

Фото: president.gov.by

Так как толщина льда на Свислочи не превышает 1 метра , то повреждаться конструкция не будет. Это решение позволяет не тратить время и деньги на демонтаж и сборку оборудования.