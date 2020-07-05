Штаб Бабарико пожаловался на тысячи забракованных подписей: просто посмотрите, что ответили

Источник материала: KYKY

Помните, как участковые комиссии забраковали сотни тысяч подписей за кандидатов? Закон позволяет обжаловать решения этих комиссий. Один из координаторов штаба Виктора Бабарико так и поступил. Он подал жалобу на решение Центральной районной комиссии о непризнанных подписях в Гомеле. Там, напомним, отказалась принимать все 4177 подписей в пользу Бабарико. TUT.by опубликовал ответ:

В общем, в ответе пишут, что 29 июня по результатам заседания Центральной районной комиссии в Гомеле никакого решения не принимали. Там лишь составили акт о результатах проверки достоверности подписей и протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата в президенты.

Значит, если решения не было, то и обжаловать в Гомельской областной комиссии, а также в ЦИК и в суде нечего.