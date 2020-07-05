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Число сотрудников ПВТ увеличилось в этом году на 30 процентов
05.07.2020 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
dev.by
Число работников резидентов ПВТ в первом квартале 2020 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом
При этом в январе–апреле крупные компании (с количеством сотрудников более 100 человек) приняли на работу 3 859 человек, уволили — 3 097. Таким образом, в компании ПВТ трудоустроилось на 25% больше человек, чем было уволено, отметили в ПВТ.
Между тем,
При этом в апреле ИТ-компании уволили почти тысячу человек. Это «рекорд» за последние почти полтора года. Кроме того, впервые с января прошлого года уволенных за месяц айтишников оказалось больше, чем принятых на работу.
Уже в мае ИТ-компании, прежде всего в аутсорсе, не так интенсивно резали штат, показал
При этом немного
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Число работников резидентов ПВТ в первом квартале 2020 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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