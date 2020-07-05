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Число сотрудников ПВТ увеличилось в этом году на 30 процентов

05.07.2020 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

dev.by

Число работников резидентов ПВТ в первом квартале 2020 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом dev.by рассказали в пресс-службе Парка.

При этом в январе–апреле крупные компании (с количеством сотрудников более 100 человек) приняли на работу 3 859 человек, уволили — 3 097. Таким образом, в компании ПВТ трудоустроилось на 25% больше человек, чем было уволено, отметили в ПВТ.

Между тем, по данным официальной статистики, за четыре месяца все ИТ-компании Беларуси (с численностью от 100 человек) взяли на работу 4 тысячи сотрудников. Это на 2,3% меньше, чем в январе–апреле 2019 года (4,1 тысячи сотрудников). Уволились (были уволены) почти 3,3 тысячи человек — на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

При этом в апреле ИТ-компании уволили почти тысячу человек. Это «рекорд» за последние почти полтора года. Кроме того, впервые с января прошлого года уволенных за месяц айтишников оказалось больше, чем принятых на работу.

Уже в мае ИТ-компании, прежде всего в аутсорсе, не так интенсивно резали штат, показал опрос dev.by.  В основной группе риска — работники крупных компаний. Среди уволенных большинство — программисты и QA.

При этом немного ожил и рынок ИТ-вакансий. Если в апреле работодатели выставили суммарно 5324 новых вакансий, то в мае — 5424 (+2%). Аналогично прибавилось число активных вакансий в компаниях-резидентах ПВТ: в мае их было 2061 против 2023 в апреле (+2%).

 
 
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Число работников резидентов ПВТ в первом квартале 2020 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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