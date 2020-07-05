«Не имеет ко мне абсолютно никакого отношения». История: беларус пытается отказаться от отчества

Источник материала: KYKY

Минский дизайнер Саша Чеботарев сменил имя и фамилию: теперь он – Алесь Сьветлы. Но это еще не все: парень всерьез намерен отказаться от отчества. Сделать это он пытается уже более полугода. Историю минчанина вкратце рассказывает издание «Настоящее время».

Алесь говорит, что его воспитывала мать – она и дала ему имя Саша. Это имя он не менял, а всего лишь, по словам минчанина, перевел в соответствии с культурной традицией. «Полученные фамилия и отчество не имеют ко мне абсолютно никакого отношения, – продолжает парень. – Во-вторых, отчества никогда не существовало в нашей культуре. Потому что имя – это как тебя назвали родители, фамилия – как тебя прозвали (обычно называли именем отца, но есть много других критериев)».

Однако отказаться от отчества ему пока не удалось: Алесь получил уже два отказа. Первый – когда подал заявление об удалении отчества. Дизайнеру ответили: по закону Беларуси, не присвоить отчество при регистрации рождения невозможно. Как невозможно и исключить отчество из записи акта о рождении.

Второй раз Сьветлы составил заявление об изменении отчества на «Х». Ответ из Министерства юстиции он получил такой: «...в соответствии с официальной именословной практикой отчество (патроним) является обязательной частью трехчленной формулы идентификации гражданина в документах, которые удостоверяют его личность (свидетельство о рождении, паспорт), документ об образовании и так далее. Отчество образуется по установленным правилам от имени собственного при помощи суффиксов. Законодательством Республики Беларусь не допускается указание в записи акта гражданского состояния отчества в виде одной начальной буквы».

«Каждый шаг сопровождается трудностями и недоразумениями. А я хочу напомнить, что это мое имя, оно принадлежит только мне. Почему-то я должен просить у кого-то разрешения?» – возмущается Алесь.