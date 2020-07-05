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Главная интрига: ЦИК начал регистрацию кандидатов. Самое важное о выборах в Беларуси к 5 июля

05.07.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и максимально кратко передаем их, чтобы вы понимали, что к чему, ну и вообще.

Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

Сегодня официально началась регистрация кандидатов в президенты. Документы в Центризбирком сумели подать семеро участников электоральной гонки: это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Сергей Черечень.

Но на предыдущем этапе – стадии проверки подписей – из кампании исключили Валерия Цепкало: подписи за его выдвижение комиссии массово забраковали. Любопытно, что при этом ЦИК засчитал в пользу Анны Канопацкой и Сергея Череченя больше подписей, чем они подали.

К слову о непризнанных участковыми комиссиями подписях. Закон позволяет обжаловать решения этих комиссий. Один из координаторов штаба Виктора Бабарико так и поступил. Он составил жалобу на решение Центральной районной комиссии об отвергнутых подписях в Гомеле. Там, напомним, отказалась брать все 4177 подписей в пользу Бабарико.

Однако в ответе указали, что по результатам заседания Центральной районной комиссии в Гомеле никакого решения не принимали. Там лишь составили акт о результатах проверки достоверности подписей и протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата в президенты. Значит, если решения не было, то и обжаловать в Гомельской областной комиссии, а также в ЦИК и в суде нечего.

Минский городской суд рассмотрел жалобы Виктора Бабарико и его адвоката Дмитрия Лаевского на решение суда Центрального района оставить под стражей претендента в президенты. Минский городской суд жалобы на заключение под стражу также отклонил.

Важные даты

Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Обложка: Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
 
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