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Главная интрига: ЦИК начал регистрацию кандидатов. Самое важное о выборах в Беларуси к 5 июля
Источник материала: KYKY>
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Актуальные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех
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Но на предыдущем этапе – стадии проверки подписей – из кампании исключили Валерия Цепкало: подписи за его выдвижение комиссии массово забраковали. Любопытно, что при этом ЦИК засчитал в пользу Анны Канопацкой и Сергея Череченя больше подписей, чем они подали.
К слову о непризнанных участковыми комиссиями подписях. Закон позволяет обжаловать решения этих комиссий. Один из координаторов штаба Виктора Бабарико так и поступил. Он
Однако в ответе указали, что по результатам заседания Центральной районной комиссии в Гомеле никакого решения не принимали. Там лишь составили акт о результатах проверки достоверности подписей и протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата в президенты. Значит, если решения не было, то и обжаловать в Гомельской областной комиссии, а также в ЦИК и в суде нечего.
Минский городской суд рассмотрел жалобы Виктора Бабарико и его адвоката Дмитрия Лаевского на решение суда Центрального района оставить под стражей претендента в президенты. Минский городской суд жалобы на заключение под стражу
Важные даты
Утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Сами выборы назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.
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Привет! Вы читаете нашу подборку новостей о грядущих выборах в Беларуси. Каждый день мы следим за происходящим в стране, отбираем только самые важные события – и...
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