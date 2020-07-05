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Пятилетний мальчик, которому ампутировали ноги, собрал миллион долларов для спасших его жизнь врачей
Источник материала: KYKY>
Пятилетний британец Тони Хаджелл лишился обеих ног, когда ему было всего несколько недель. Причиной ампутации конечностей послужили травмы: биологические родители жестоко обращались с новорожденным ребенком, из-за чего тот попал в лондонскую детскую больницу. Когда Тони вырос, он решил отблагодарить медиков, которые фактически спасли ему жизнь. Хаджелл собрал для них свыше миллиона фунтов стерлингов – это примерно 1,2 миллиона долларов,
Сейчас мальчик живет в приемной семье. Ходить на костылях он научился совсем недавно. Однажды по телевизору Тони увидел сюжет о 100-летнем ветеране Второй мировой войны Томе Муре, ставшем британской национальной знаменитостью. В обмен на пожертвования Мур сделал целых 100 кругов на ходунках по собственному саду, благодаря чему собрал более 33 миллиона фунтов для британской системы здравоохранения. Хаджелл вдохновился историей ветерана и подумал, что тоже справится с похожей задачей.
Тони пообещал, что займется каждодневной ходьбой на костылях по родному городу Вест-Моллинг и за июнь пройдет шесть миль (около десяти километров). Мальчик попросил всех желающих поддержать его денежными переводами на ресурсе для онлайн-сбора средств. Хаджелл рассчитывал, что ему удастся привлечь хотя бы 500 фунтов, но внезапно перевыполнил цель. Закончив прогулки, он обнаружил, что люди перевели ему в общей сложности более 1,1 миллиона фунтов, чего, понятно, никто не ожидал. «Это невероятно: всего несколько недель назад Тони едва мог сделать и пару шагов. Он такой сильный и целеустремленный, мы так им гордимся», – сказала журналистам приемная мать Тони Паула Хаджелл.
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Пятилетний мальчик, которому ампутировали ноги, собрал миллион долларов для спасших его жизнь врачей
Пятилетний британец Тони Хаджелл лишился обеих ног, когда ему было всего несколько недель. Причиной ампутации конечностей послужили травмы: биологические...
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