Пятилетний мальчик, которому ампутировали ноги, собрал миллион долларов для спасших его жизнь врачей

Источник материала: KYKY

Пятилетний британец Тони Хаджелл лишился обеих ног, когда ему было всего несколько недель. Причиной ампутации конечностей послужили травмы: биологические родители жестоко обращались с новорожденным ребенком, из-за чего тот попал в лондонскую детскую больницу. Когда Тони вырос, он решил отблагодарить медиков, которые фактически спасли ему жизнь. Хаджелл собрал для них свыше миллиона фунтов стерлингов – это примерно 1,2 миллиона долларов, пишет CNN.

Сейчас мальчик живет в приемной семье. Ходить на костылях он научился совсем недавно. Однажды по телевизору Тони увидел сюжет о 100-летнем ветеране Второй мировой войны Томе Муре, ставшем британской национальной знаменитостью. В обмен на пожертвования Мур сделал целых 100 кругов на ходунках по собственному саду, благодаря чему собрал более 33 миллиона фунтов для британской системы здравоохранения. Хаджелл вдохновился историей ветерана и подумал, что тоже справится с похожей задачей.

Тони пообещал, что займется каждодневной ходьбой на костылях по родному городу Вест-Моллинг и за июнь пройдет шесть миль (около десяти километров). Мальчик попросил всех желающих поддержать его денежными переводами на ресурсе для онлайн-сбора средств. Хаджелл рассчитывал, что ему удастся привлечь хотя бы 500 фунтов, но внезапно перевыполнил цель. Закончив прогулки, он обнаружил, что люди перевели ему в общей сложности более 1,1 миллиона фунтов, чего, понятно, никто не ожидал. «Это невероятно: всего несколько недель назад Тони едва мог сделать и пару шагов. Он такой сильный и целеустремленный, мы так им гордимся», – сказала журналистам приемная мать Тони Паула Хаджелл.