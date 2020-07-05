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В Торонто открылась выставка, где можно побывать внутри картин Ван Гога (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Торонто открылась необычная выставка, где посетителей приглашают попробовать формат «драйв ин»
Суть простая, но очень эффектная. На машине можно заехать внутрь цифровой инсталляции – изображение одной из картин знаменитого художника. Идеальное соблюдение социальной дистанции, каждый сеанс под оригинальные саундтреки длится 35 минут. Любители искусства, в шутку, уже определили экспозицию как то, ради чего стоило «потерпеть COVID-19».
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В Торонто открылась необычная выставка, где посетителей приглашают попробовать формат «драйв ин» Суть простая, но очень эффектная. На машине можно заехать внутрь...
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