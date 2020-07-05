ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Торонто открылась выставка, где можно побывать внутри картин Ван Гога (ВИДЕО)

05.07.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Торонто открылась необычная выставка, где посетителей приглашают попробовать формат «драйв ин»

Суть простая, но очень эффектная. На машине можно заехать внутрь цифровой инсталляции – изображение одной из картин знаменитого художника. Идеальное соблюдение социальной дистанции, каждый сеанс под оригинальные саундтреки длится 35 минут. Любители искусства, в шутку, уже определили экспозицию как то, ради чего стоило «потерпеть COVID-19». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Торонто открылась необычная выставка, где посетителей приглашают попробовать формат «драйв ин» Суть простая, но очень эффектная. На машине можно заехать внутрь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятилетний мальчик, которому ампутировали ноги, собрал миллион долларов для спасших его жизнь врачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец
05.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика