«Лучше никогда не будет»: вся деревня Бабарики на выборах проголосует за Лукашенко

Источник материала: KYKY

Есть в Беларуси такая деревня Бабарики. Да, ее название звучит чертовски похоже на фамилию кандидата в президенты Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ. В этой деревне осталось лишь семеро местных жителей, пять из них – пенсионеры, и почти все – однофамильцы: Пупины. TUT.by побывал в этом месте и выяснил: в Бабариках от выборов к выборам неизменно голосуют за Александра Лукашенко. В этом году ничего не изменится.

В беседе с журналисткой Татьяной Матвеевой 65-летний Бронислав Пупин (между прочим, один из самых молодых жителей Бабарик) говорит: он, разумеется, в курсе, что 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. И уже решил, за кого отдаст свой голос: его фаворит на все времена – Лукашенко. «При нем стабильность, порядок, – объясняет мужчина свою точку зрения. – А если, не дай бог, к власти придет другой-третий-четвертый, сразу будет лет на десять откат вниз. Появится безработица, колхозы закроют, заводы продадут. Люди останутся нищие. Все кинутся на заработки в Россию. <...>

Я не хочу, чтобы у нас получился переворот и началась резня. Может, Лукашенко за 26 лет и засиделся на посту президента, но замены ему я пока не вижу». По словам Бронислава Пупина, о конкурентах действующего президента он ничего не знает – и знать особо желанием не горит.

Похожего мнения придерживаются и 80-летний Казимир Пупин, а также его жена – 77-летняя Валентина. «Жыць пры ім добра: пенсію ўвоврэмя плоцяць. Аўталаўка да нас два разы ў нядзелю прыходзіць. <...> Мы ўсім давольны. Нас усё ўстраіваець, лепей ніколі не было і не будзець», – рассуждают пенсионеры. И продолжают: «Ліш бы вайны не было. Бо вайна – гэта калецтва, гэта разбурэнне, гэта голад, гэта разруха. Старыя яшчэ добра помняць тую вайну і таму баяцца новай вайны. А Лукашэнка вайны не дапусціць».

Старейший житель Бабарик, 86-летний Антон Пупин также не рассматривает других вариантов, кроме как отдать свой голос на выборах за Александра Лукашенко. «Мы-та будзем галасаваць за Лукашэнку – тут і разгавароў ніякіх няма, – уточняет старожил деревни. – Як ні круці, а ён вядзець парадак у рэспубліцы. А што болей нада? У нас тут дружныя людзі – на выбары ўсе ідуць». По мнению Антона Пупина, при Лукашенко беларусам «жыць харашо»: «Толькі не лянісь – і работай. А гультаям і залаты прэзідэнт будзе кепскі. Ім абы пабалбатаць, другіх пакрытыкаваць і самім нічога не рабіць».

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Фото в материале и на обложке: Алесь Пилецкий для TUT.by.