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Белорус возвел копию Кревского замка на своем участке
05.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Житель Беларуси строит себе замок. Но не для того, чтобы жить самому – а чтобы показать туристам. Знаменитый Кревский замок сейчас восстанавливают, а пока полюбоваться можно его копией – прямо во дворе у Сергея Бондаренко. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова тоже побывала на уникальной стройке.
Каждый кирпичик Сергей делает вручную. Глину втирает в специальную форму, обжигает, а потом слой за слоем повторяет кладку XIV века.
Эта постройка во дворе ремесленника – копия Кревского замка, только в десять раз меньше. Каменный фундамент, бойницы, черепица и две башни. Детали цитадели Сергей Бондаренко восстанавливал по зарисовкам и открыткам времен Первой мировой.
Стройке уже пятый год. Начал, когда вместе с женой поменяли городскую жизнь на деревенскую. Купили домик в деревне Чухны. Земля здесь историческая. Когда расчищали участок, нашли камень-жертвенник, которому как минимум сто тысяч лет. Туристов такое привлекает. Сейчас приезжать стали чаще. За день бывает по пять экскурсий.
От копии к оригиналу можно дойти пешком. Сам Кревский замок сейчас в руинах. Крепость уникальная. Это первая каменная кастель на территории страны. Она пережила не одну битву. Здесь же была подписана Кревская уния, которая повлияла на ход всей европейской истории. Окончательно разрушила замок Первая мировая. Сейчас его восстанавливают. Северную стену закончили еще два года назад, теперь взялись за западную.
Из фонда президента деньги направили также на реставрацию дворцово-паркового комплекса в Гольшанах. Значительная часть средств пойдет на Мстиславский костел – памятник архитектуры XVII века.
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Памятник архитектуры сейчас в руинах, но скоро будет восстановлен. Детали цитадели Сергей Бондаренко восстанавливал по зарисовкам и открыткам времен Первой...
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