Белорус возвел копию Кревского замка на своем участке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Житель Беларуси строит себе замок. Но не для того, чтобы жить самому – а чтобы показать туристам. Знаменитый Кревский замок сейчас восстанавливают, а пока полюбоваться можно его копией – прямо во дворе у Сергея Бондаренко. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова тоже побывала на уникальной стройке.

«Мы используем глину, которая использовалась на самом замке. Мы вот берем такую густую? чтобы была возможность плотно ее втереть. Меньше влаги – меньше пор», – говорит Сергей Бондаренко.

Каждый кирпичик Сергей делает вручную. Глину втирает в специальную форму, обжигает, а потом слой за слоем повторяет кладку XIV века.

«Маленький два больших. Делалось это не для красоты, если что. Это была динамическая защита от грозного оружия требушет. Это катапульта, которая могла бросить камушек до 200 килограммов», – пояснил Бондаренко.

Эта постройка во дворе ремесленника – копия Кревского замка, только в десять раз меньше. Каменный фундамент, бойницы, черепица и две башни. Детали цитадели Сергей Бондаренко восстанавливал по зарисовкам и открыткам времен Первой мировой.

Стройке уже пятый год. Начал, когда вместе с женой поменяли городскую жизнь на деревенскую. Купили домик в деревне Чухны. Земля здесь историческая. Когда расчищали участок, нашли камень-жертвенник, которому как минимум сто тысяч лет. Туристов такое привлекает. Сейчас приезжать стали чаще. За день бывает по пять экскурсий.

«Это нас дочь решила вот по Беларуси по Гродненской области прокатить. Турне такое, сейчас же никуда не выедешь. Знаете, нигде такого не видели. Когда все достроится, будет интересно и еще раз приехать», – говорят туристы из Минска.

От копии к оригиналу можно дойти пешком. Сам Кревский замок сейчас в руинах. Крепость уникальная. Это первая каменная кастель на территории страны. Она пережила не одну битву. Здесь же была подписана Кревская уния, которая повлияла на ход всей европейской истории. Окончательно разрушила замок Первая мировая. Сейчас его восстанавливают. Северную стену закончили еще два года назад, теперь взялись за западную.

«Западная стена – это стена, с которой находился вход в замок. Планируется сделать подъемный мост. А на третьем этапе начнут восстанавливать восточную стену. Она больше всего пострадала в Первую мировую войну», – указал учитель истории Михаил Михалькевич.

Восстановление Кревского замка идет за счет средств, выделенных из фонда президента. Скоро возродят фасад и Княжескую башню. Свои планы есть и у Сергея Бондаренко. Он мечтает достроить уменьшенную копию знаменитого строения, а после этого – возвести каменный лабиринт, чтобы привлечь еще больше туристов.

Из фонда президента деньги направили также на реставрацию дворцово-паркового комплекса в Гольшанах. Значительная часть средств пойдет на Мстиславский костел – памятник архитектуры XVII века.