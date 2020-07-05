Тридцать лет суверенитета: Беларусь отметила День независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конституция Беларуси появилась в 94-м, когда страна уже была независимой. Свой суверенитет республика обрела ровно 30 лет назад. Но Беларусь фактически единственная в СНГ, кто отмечает свою Независимость в день освобождения Минска от нацистов, и в этом заложен поистине глубокий смысл, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.



Это утро началось для многих жителей Минска с торжественного марша. Акция «Беларусь помнит!» – уже традиция. В начале колонны – первые лица страны и ветераны.



«И мой отец, и вся близкая родня погибли во время войны. Я помню весь Минск разрушенный. И на моих глазах он преобразился в чудесный город», – поделился председатель совета ветеранов Октябрьского района г.Минска Анатолий Кривчик.



День независимости – патриотический праздник, символ национального единства и гражданского мира. По всей стране проходит большое количество торжественных и праздничных мероприятий, проводят народные гуляния. В самом центре столицы возвышается монумент Победы – символ того, что белорусы выстояли, хоть и погиб на войне каждый третий. Минута молчания и венок к обелиску от президента. Это тоже традиция, без которой трудно представить День независимости.

«Белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа – сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом. И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое движение сопротивления», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко всегда призывает не только хранить память о Победе, но и гордиться нынешними достижениями. Благо, у страны их много. На центральной площади Минска – супертракторы, электроавтобусы, самосвалы БелАЗ и тракторы «Беларусь». Все это достояние республики последних трех десятков лет.

Новая страна – Республика Беларусь – появилась на карте после исторического соглашения о распаде СССР. Промышленные флагманы в январе 92-го года были на грани закрытия. Конвейер «сборочного цеха Советского Союза», как называли республику, остановлен. Начались забастовки. Первыми из забоев вышли солигорские шахтеры, к ним присоединилисья рабочие других заводов.

«Ситуация острая. Но Беларусь стала единственной из бывших республик Советского Союза, где не пролилось ни капли крови», – рассказал генерал-лейтенант, писатель Николай Чергинец.

Инфляция – 30 % в месяц, карточки на продукты и зарплата в 20 долларов, и это в лучшем случае. В стране безработица, криминал и коррупция. Бороться с последней поручили молодому депутату Александру Лукашенко. Он возглавил антикоррупционную комиссию при Верховном совете.



«Когда Лукашенко озвучил факты, это прозвучало очень шоково и свежо. Главное, был факт того, что вот нашелся человек, который говорит об этом вслух, который конкретно обвиняет вот этих здесь сидящих руководителей и готов брать на себя ответственность», – рассказал политолог, публицист Юрий Шевцов.



В 94-м Лукашенко был на пике популярности. Баллотировался в президенты. За пару дней до голосования на трассе под Витебском его «Мерседес» обстреляли из автоматов. Пассажиры, в том числе сам Александр Григорьевич, остались целы. Заказчиков покушения так и не нашли. Первые в истории выборы президента республики Лукашенко выиграл. Правда, во втором туре. Набрал 80% голосов, разгромив своего конкурента Вячеслава Кебича.

«Во втором туре голосования я отлично понимал, что я не пройду. Мне было очень легко и просто решить этот вопрос выбора: взять и снять свою кандидатур, когда мы остались вдвоем», – рассказал председатель Совета министров Республики Беларусь с 1990 по 1994 годы Вячеслав Кебич.

Первые сто дней для новой власти стали экзаменом. Это сегодня страна только за две недели экспортирует товаров на три миллиарда долларов. Тогда это был весь годовой экспорт. Как дальше жить и какую экономику строить? Выбор сделали в пользу социально-ориентированной модели. Главная задача того времени была простой – накормить людей.



«Мы понимали, что нельзя делить землю, нельзя потерять эти хозяйства. Предприятия хоть не на полную мощность, но работать начали. Сельское хозяйство не развалилось. Первые в СНГ мы вышли буквально за несколько лет, за пятилетку, мы вышли на показатели 90-го года. Первые в СНГ», – рассказал премьер-министр Беларуси с 1996 по 2000 годы Сергей Линг.

Так Беларусь сохранила национальную промышленность и сельское хозяйство, выстроила с нуля банковскую и финансовую систему. В начале нулевых появились и первые глобальные стройки. Национальную библиотеку возводили всем народом. Возможно, потому и поместили ее изображение на самую крупную банкноту.



Нынешнюю Беларусь во многом определил референдум 96-го года. Утвердили статус русского языка как второго государственного. Стране вернули и советские символы, только без серпа и молота. А еще народ поддержал идею экономической интеграции с Россией. Как итог – подписание в 97-м году Договора о Союзе Беларуси и России. Через полтора года две страны станут Союзным государством.

«И это была как бы вершина интеграции. До него дошли, и как бы остановились. Два государства сближаются, но в вопросах внешней политики, международной они сохраняют свой суверенитет. А в области экономики – активное сближение», – рассказал историк, специалист в области международных отношений Владимир Снапковский.

За прошлый год товарооборот Беларуси с Россией превысил 35 миллиардов долларов. За годы интеграции страны стали самыми близкими партнерами.



Ко Дню независимости Россия сделала подарок – умный фонтан в центре Минска стоимостью 2,5 миллиона долларов. Но коммерческих проектов у двух стран куда больше.



«Проекты в машиностроении, сельском хозяйстве. На сегодня мы имеем кредитный портфель в 3,5 миллиарда долларов, и мы готовы его увеличивать, насколько будет спрос», – рассказал президент и председатель Правления Сбербанка России Герман Греф.

Завершился День независимости акцией «Споем гимн вместе», к которой присоединилась, без преувеличения, вся страна.