Погоня со стрельбой в Волковыске: пьяный на Renault сбил и прокатил на капоте милиционера

Источник материала: Tut.by

В Волковыске пьяный водитель пытался уйти от погони и сбил милиционера, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось вечером 5 июля на улице Панковой. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю Renault, но тот требование проигнорировал и начал скрываться.

В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места, и милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.

Водителя Renault задержали. Им оказался 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.