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Погоня со стрельбой в Волковыске: пьяный на Renault сбил и прокатил на капоте милиционера
Источник материала: Tut.by
В Волковыске пьяный водитель пытался уйти от погони и сбил милиционера,
Происшествие случилось вечером 5 июля на улице Панковой. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю Renault, но тот требование проигнорировал и начал скрываться.
В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места, и милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.
Водителя Renault задержали. Им оказался 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
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Происшествие случилось вечером 5 июля на улице Панковой.
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