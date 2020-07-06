Александрия собирает друзей на Купалье

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Беларуси отдают дань одному из самых древних и красивых национальных обычаев. Купальская ночь – праздник с тысячелетней историей, который отмечают и поныне.

Девушки гадают и запускают венки по воде, пары прыгают через костёр и танцуют, а в поисках счастья белорусы ищут в лесах папараць-кветку. Эти традиции уже 10 лет продолжают в одном из самых красивых уголков Беларуси – в агрогородке Александрия. В этом году фестиваль состоится 11-го июля. Подготовка идёт полным ходом, программа впечатлит гостей новыми решениями. Организаторы обещают праздник книги, фейерверк и, конечно, целое созвездие известных артистов.

За 10 лет фестиваль в Александрии стал брендом страны. Он привлекает множество гостей не только из Беларуси, но и России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. В прошлом году праздник посетили более 65 тысяч человек. Впервые в этом году фестиваль пройдёт под патронатом Юнеско.

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