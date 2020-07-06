Более 60 предложений, куда можно устроиться на работу в Ганцевичах с зарплатой выше 500 руб.

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На сайте Общереспубликанского банка вакансий на данный момент опубликовано более 60 вакансий с различной заработной платой. Есть возможность устроиться на работу как в самом городе (более 40 вакансий), так и в районе (около 20 вакансий).

Какие же специалисты требуются предприятиям Ганцевичей? Ниже можете ознакомиться с актуальными вакансиями с заработной платой от 500 руб.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Тракторист Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи) от 500,00 руб. Начальник отделения связи Ганцевичский РУПС от 550,00 руб. (ставка: 0,9) Изготовитель деталей и узлов термоизолированных трубопроводов ОАО «Завод Модуль» от 600,00 руб. Оператор заправочных станций РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (г. Ганцевичи) от 600,00 руб. Отделочник железобетонных изделий КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» Ганцевичский завод КПД от 600,00 руб. Водитель автомобиля УП «Ганцевичское ПМС» от 600,00 руб. Заместитель директора Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства от 624,51 руб. Главный специалист Управление по с/х и продовольствию от 627,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Мастер дорожный (специальность «Автомобильные дороги») Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи) от 700,00 руб. Машинист бульдозера УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Начальник отдела Управление по с/х и продовольствию от 704,00 руб. Машинист экскаватора УП «Ганцевичское ПМС» от 800,00 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 805,96 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 821,36 руб. Администратор Магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл» от 839,45 руб. Начальник участка Ганцевичский РУПС от 850,00 руб.

Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района. Из всех мы отобрали те, где теоретически специалист сможет получать от 500 руб.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Главный инженер ОАО «ЛЮБАШЕВО» (Любашевский c/c, Любашево) от 507,00 руб. Зоотехник ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 570,00 руб. Главный ветеринарный врач ОАО «Возрождение» (Хотыничский c/c, Раздяловичи) от 572,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 600,00 руб. Главный агроном ОАО «ЛЮБАШЕВО» (Любашевский c/c, Любашево) от 607,00 руб. Ветеринарный фельдшер ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 650,00 руб. Зоотехник ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Главный энергетик ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Главный бухгалтер ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Огаревичский с/с, Большие Круговичи) от 700,00 руб. Ветеринарный врач ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Оператор машинного доения ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино) от 750,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино) от 750,00 руб. Оператор машинного доения ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча) от 880,00 руб.

С другими актуальными вакансиями можете ознакомиться на сайте Общереспубликанского банка вакансий.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

по материалам Общереспубликанского банка вакансий

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