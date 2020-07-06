Более 60 предложений, куда можно устроиться на работу в Ганцевичах с зарплатой выше 500 руб.

На сайте Общереспубликанского банка вакансий на данный момент опубликовано более 60 вакансий с различной заработной платой. Есть возможность устроиться на работу как в самом городе (более 40 вакансий), так и в районе (около 20 вакансий).
Какие же специалисты требуются предприятиям Ганцевичей? Ниже можете ознакомиться с актуальными вакансиями с заработной платой от 500 руб.
|Вакантная должность
|Место работы
|Заработная плата
|Тракторист
|Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи)
|от 500,00 руб.
|Начальник отделения связи
|Ганцевичский РУПС
|от 550,00 руб. (ставка: 0,9)
|Изготовитель деталей и узлов термоизолированных трубопроводов
|ОАО «Завод Модуль»
|от 600,00 руб.
|Оператор заправочных станций
|РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» (г. Ганцевичи)
|от 600,00 руб.
|Отделочник железобетонных изделий
|КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ» Ганцевичский завод КПД
|от 600,00 руб.
|Водитель автомобиля
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 600,00 руб.
|Заместитель директора
|Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства
|от 624,51 руб.
|Главный специалист
|Управление по с/х и продовольствию
|от 627,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 700,00 руб.
|Мастер дорожный (специальность «Автомобильные дороги»)
|Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи)
|от 700,00 руб.
|Машинист бульдозера
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 700,00 руб.
|Начальник отдела
|Управление по с/х и продовольствию
|от 704,00 руб.
|Машинист экскаватора
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 800,00 руб.
|Специалист
|Ганцевичское отделение Департамента охраны
|от 805,96 руб.
|Специалист
|Ганцевичское отделение Департамента охраны
|от 821,36 руб.
|Администратор
|Магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл»
|от 839,45 руб.
|Начальник участка
|Ганцевичский РУПС
|от 850,00 руб.
Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района. Из всех мы отобрали те, где теоретически специалист сможет получать от 500 руб.
|Вакантная должность
|Место работы
|Заработная плата
|Главный инженер
|ОАО «ЛЮБАШЕВО» (Любашевский c/c, Любашево)
|от 507,00 руб.
|Зоотехник
|ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча)
|от 570,00 руб.
|Главный ветеринарный врач
|ОАО «Возрождение» (Хотыничский c/c, Раздяловичи)
|от 572,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча)
|от 600,00 руб.
|Главный агроном
|ОАО «ЛЮБАШЕВО» (Любашевский c/c, Любашево)
|от 607,00 руб.
|Ветеринарный фельдшер
|ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча)
|от 650,00 руб.
|Зоотехник
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Главный энергетик
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Главный бухгалтер
|ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Огаревичский с/с, Большие Круговичи)
|от 700,00 руб.
|Ветеринарный врач
|ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров)
|от 700,00 руб.
|Оператор машинного доения
|ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино)
|от 750,00 руб.
|Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
|ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино)
|от 750,00 руб.
|Оператор машинного доения
|ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча)
|от 880,00 руб.
С другими актуальными вакансиями можете ознакомиться на сайте Общереспубликанского банка вакансий.
Подготовила Дарья ЗАНЬКО
по материалам