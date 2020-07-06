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На трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус

06.07.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Малоритском районе пострадали водитель и пассажир. Им понадобилась помощь медиков. Там на трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус. По предварительной информации, 30-летний шофер на автомобиле МАН с прицепом двигался в сторону Бреста. А на 32 км трассы со второстепенной дороги выехал легковой "ситроен", создав тем самым аварийную обстановку. В результате водителю грузовика пришлось экстренно тормозить. Прицеп оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом. Пострадали водитель и пассажир последнего. Медики оказали им помощь и отпустили домой. 
 
Теги: Брест
 
 
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В Малоритском районе пострадали водитель и пассажир. Им понадобилась помощь медиков. Там на трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус. По предварительной...
 
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