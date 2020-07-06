|
На трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус
Источник материала: БTВ Малоритском районе пострадали водитель и пассажир. Им понадобилась помощь медиков. Там на трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус. По предварительной информации, 30-летний шофер на автомобиле МАН с прицепом двигался в сторону Бреста. А на 32 км трассы со второстепенной дороги выехал легковой "ситроен", создав тем самым аварийную обстановку. В результате водителю грузовика пришлось экстренно тормозить. Прицеп оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом. Пострадали водитель и пассажир последнего. Медики оказали им помощь и отпустили домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Малоритском районе пострадали водитель и пассажир. Им понадобилась помощь медиков. Там на трассе Р17 столкнулись молоковоз и микроавтобус. По предварительной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)