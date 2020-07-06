Новый МАЗ примет участие в ралли «Дакар-2021»: его презентовали ко Дню Независимости

Источник материала: ОНТ

Белорусская техника готовится покорить ралли-марафон «Дакар». Новые образцы продемонстрировали на выставке в честь дня Независимости Беларуси.

В нынешнем году капотный грузовик МАЗ уже отличился в гонках: второй раз в истории белорусы заняли призовое место на «Дакаре». Экипаж Сергея Вязовича поднялся на подиум с почетной бронзой. Ранее белорусы уже становились призерами «Дакара». На следующий этап ралли-рейда команда возлагает большие надежды: машина технологически доработана к новому заезду:

Павел Шмыга, инженер-конструктор команды МАЗ-Спортавто: «В бескапотной компоновке экипаж сидит прямо над передним мостом, и все вибрации передаются на него, экипаж сильно устаёт. Это очень тяжело. В связи с этим мы ушли от этой схемы и перенесли экипаж в центр базы и нагрузка на него уменьшилась, и теперь экипаж может долго и быстро ехать, и не уставать».

МАЗ-Спортавто готовит к заезду сразу три экипажа. Тренировки проходят пока на территории Беларуси. Новый этап Дакара пройдёт в Саудовской Аравии в январе.

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