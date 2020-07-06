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Новый МАЗ примет участие в ралли «Дакар-2021»: его презентовали ко Дню Независимости
Источник материала: ОНТ
Белорусская техника готовится покорить ралли-марафон «Дакар». Новые образцы продемонстрировали на выставке в честь дня Независимости Беларуси.
В нынешнем году капотный грузовик МАЗ уже отличился в гонках: второй раз в истории белорусы заняли призовое место на «Дакаре». Экипаж Сергея Вязовича поднялся на подиум с почетной бронзой. Ранее белорусы уже становились призерами «Дакара». На следующий этап ралли-рейда команда возлагает большие надежды: машина технологически доработана к новому заезду:
МАЗ-Спортавто готовит к заезду сразу три экипажа. Тренировки проходят пока на территории Беларуси. Новый этап Дакара пройдёт в Саудовской Аравии в январе.
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Белорусская техника готовится покорить ралли-марафон «Дакар». Новые образцы продемонстрировали на выставке в честь дня Независимости Беларуси. В нынешнем году...
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