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В честь Дня независимости Беларуси в Минске прогремел салют

06.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь Дня независимости Беларуси в Минске прогремел салют. За красочным шоу наблюдала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Поздним вечером жители Минска и гости столицы собрались у стелы «Минск – город-герой». Не испугала даже пасмурная прохладная погода. Большой гала-концерт по традиции завершил праздничный день. Со сцены звучали песни военных лет, белорусские народные и популярные от ведущих артистов страны. Кульминацией стало исполнение гимна. Его белорусы спели вместе, как и каждый год в День независимости.

Многочасовой концерт прервался лишь однажды, когда в небе появились залпы салюта. Каждый раз это премьера. Пиротехнические фигуры никогда не повторяются.

Впереди у белорусов выходные дни. Так что праздник продолжится. Многие развлекательные площадки и фудкорты будут работать в субботу и воскресенье.



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Теги: Минск
 
 
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