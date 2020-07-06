Лукашенко предложил Сбербанку профинансировать крупные проекты в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом президент заявил на встрече с председателем правления Германом Грефом, передает «МИР 24».

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», – сказал президент Беларуси.