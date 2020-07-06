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Лукашенко предложил Сбербанку профинансировать крупные проекты в Беларуси
06.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом президент заявил на встрече с председателем правления Германом Грефом, передает «МИР 24».
Лукашенко подчеркнул, что ему приятно видеть Грефа в Минске в День независимости Беларуси. Президент и глава Сбербанка
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Об этом президент заявил на встрече с председателем правления российского банка Германом Грефом.
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