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Лукашенко предложил Сбербанку профинансировать крупные проекты в Беларуси

06.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом президент заявил на встрече с председателем правления Германом Грефом, передает «МИР 24».

«Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики», – сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что ему приятно видеть Грефа в Минске в День независимости Беларуси. Президент и глава Сбербанка открыли светомузыкальный фонтан. Это подарок белорусам к главному государственному празднику от банка.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент заявил на встрече с председателем правления российского банка Германом Грефом.
 
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