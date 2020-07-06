Белорусы активнее покупают валюту

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за шесть месяцев 2020 года тоже купили иностранной валюты больше, чем продали. Покупка составила $11012,7 млн в эквиваленте, продажа - $10213,1 млн.

А нерезиденты Беларуси больше продали, чем купили. Ими было куплено инвалюты $144,5 млн в эквиваленте, а продано - $409,6 млн.

Что это значит?

Население стало активнее покупать иностранную валюту. За первое полугодие этого года чистая покупка инвалюты физическими лицами составила $658,2 млн в эквиваленте.