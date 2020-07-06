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Белорусы активнее покупают валюту
Источник материала: Myfin
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за шесть месяцев 2020 года тоже купили иностранной
А нерезиденты Беларуси больше продали, чем купили. Ими было куплено инвалюты $144,5 млн в эквиваленте, а продано - $409,6 млн.
Что это значит?
Население стало активнее покупать иностранную валюту. За первое полугодие этого года чистая покупка инвалюты физическими лицами составила $658,2 млн в эквиваленте.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси физические лица за первое полугодие 2020 года купили наличной и безналичной валюты на $4704,5 млн в эквиваленте. Продано же населением за этот период...
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