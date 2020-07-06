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Белорусы активнее покупают валюту

06.07.2020 11:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за шесть месяцев 2020 года тоже купили иностранной валюты больше, чем продали. Покупка составила $11012,7 млн в эквиваленте, продажа - $10213,1 млн.

А нерезиденты Беларуси больше продали, чем купили. Ими было куплено инвалюты $144,5 млн в эквиваленте, а продано - $409,6 млн.

Что это значит?

Население стало активнее покупать иностранную валюту. За первое полугодие этого года чистая покупка инвалюты физическими лицами составила $658,2 млн в эквиваленте.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси физические лица за первое полугодие 2020 года купили наличной и безналичной валюты на $4704,5 млн в эквиваленте. Продано же населением за этот период...
 
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