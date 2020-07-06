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Цепкало хочет, чтобы всех кандидатов зарегистрировали, но имеет «план Б»
Источник материала: БДГ
Валерий Цепкало, чью кандидатуру претендента в претенденты на пост президента «забраковал» ЦИК выразил надежду на то, что у властей хватит совести зарегистрировать всех кандидатов.
Вечером 5 июля, общаясь с людьми через YouTube-канал, Цепкало отметил, что выборы, при которых один из кандидатов может позволить себе все, а остальные кандидаты не могут позволить себе ничего - не нужны народу. Он также отметил, что единственный способ для нынешней власти сохранить лицо и показать, что она не боится - регистрация всех без исключения участников предвыборной гонки.
«У нас пытаются игнорировать выражение вашего мнения, игнорировать вашу волю. Они, возможно, считают, что если они когда-то поставили вас в стойло, то вы можете там продолжать дальше стоять и тихо жевать свою солому. Высшим источником государственной власти является не Лукашенко, а белорусский народ. И нельзя его волю игнорировать, потому как эта воля прописана везде», - отметил он.
Цепкало также рассказал, что в случае снятия с выборов, он не будет агитировать за Лукашенко и Канопацкую.
«Если, условно говоря, остаются Светлана Тихановская и Бабарико, а нас не оказывается в списке, то я, безусловно, буду агитировать за Светлану и за Виктора, прежде всего за Виктора Бабарико», - отметил он, добавив, что не исключает снятия с гонки Светланы Тихановской и Виктора Бабарико по надуманным основаниям.
Напомним, что ранее ЦИК
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов
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Валерий Цепкало, чью кандидатуру претендента в претенденты на пост президента «забраковал» ЦИК выразил надежду на то, что у властей хватит совести...
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