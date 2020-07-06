Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро

Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена обнаженной. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.

50-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро. На кадрах знаменитость позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая тело сумками итальянского люксового бренда Valentino. «Неопубликованные снимки», — написала она под постами.