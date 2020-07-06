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Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро

06.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена обнаженной. Серия появилась в ее Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

50-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро. На кадрах знаменитость позирует без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая тело сумками итальянского люксового бренда Valentino. «Неопубликованные снимки», — написала она под постами.

 
 
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50-летняя модель приняла участие в откровенной фотосессии, которая прошла в метро.
 
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