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Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до одиннадцатилетнего минимума

06.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: evo-rus.com

Падение в 2020 году составит 6%, а восстановление в 2021-2022 годах будет идти умеренными темпами, говорится в докладе Всемирного банка.

Отмечается, что падение темпов роста российской экономики дополнительно усугубляется резким падением цен на нефть - до 53% в период с января по май 2020 года. По данным банка, в 2020 году совокупное потребление домохозяйств сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал - на 8%. Кроме того, эксперты Всемирного банка подчеркнули, что в апреле - мае 2020 года отрицательный рост отразился на многих секторах: в обрабатывающем секторе сокращение составит за этот период 8,6%, добыча полезных ископаемых упадет на 8,4%, что приведет к быстрому сокращению промышленного производства, а транспортный сектор испытает сокращение на 7,7% в результате падения объемов торговли с начала года.

В случае отсутствия второй волны пандемии может начаться умеренное восстановление экономики с переносом определенного позитивного импульса на 2021 год, когда рост ВВП, как ожидается, выйдет в положительную зону и составит 2,7% и далее в 2022 году ускорится до 3,1%. Эксперты Всемирного банка ожидают, что по мере снижения неопределенности основным двигателем роста экономики будет потребление домохозяйств, а инвестиции в 2021 году вырастут примерно на 3%, передает ТАСС.

 
 
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Падение в 2020 году составит 6%, а восстановление в 2021-2022 годах будет идти умеренными темпами, говорится в докладе Всемирного банка.
 
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