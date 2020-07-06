Беларусь и Россия выступили с совместным заявлением в связи с решением США

Источник материала: Ежедневник

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Речь идет о решении США выйти из Договора по открытому небу. 6 июня состоится видеоконференция государств-участников Договора, на котором будут рассмотрены последствия этого шага Соединенных Штатов.

В преддверии конференции Беларусь и Россия опубликовали совместное заявление. Документ приводит МИД Беларуси.

В заявлении Беларусь и Россия выражают сожаление в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу. «Этот шаг способен нанести серьёзный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договорённостей в области контроля над вооружениями», - говорится в документе.

Являясь членами группы государств-участников в рамках ДОН, Беларусь и Россия выражают готовность к диалогу и поиску «комплексного решения проблем выполнения Договора, без ультиматумов и при учёте всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга».

«При определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников Договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности Договора за счёт укрепления доверия между государствами-участниками и с учётом обеспечения интересов безопасности», - говорится в документе.

Догово́р по откры́тому не́бу ( ДОН) —й международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Заключен в 1992 году представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ принят с целью укрепления доверия между государствами и контроля за военной деятельностью.

Президент США 22 мая объявил о намерении страны выйти из ДОН. Решение дожно вступить в силу через шесть месяцев с этой даты. Свое решение американская сторона мотивировала нарушениями договора со стороны России. Москва это отвергала и выдвигала встречные обвинения.