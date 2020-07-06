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Оказавшегося рядом с Лукашенко на празднике и ставшего мемом Солодуху вырезали из эфира госТВ
Источник материала: KYKY>
3 июля во время выступления Александра Лукашенко в Минске по случаю Дня независимости за президентом стоял Александр Солодуха, и это, прямо скажем, необычное соседство – рядом с президентом привыкли видеть других людей. Зато на короткое мгновение Солодуха пережил новую волну популярности: кадры с ним мгновенно разошлись по соцсетям и превратились в мемы.
В комментарии TUT.by певец
На этом история не закончилась: вскоре зрителей ТВ ждало легкое разочарование. В итоговом 15-минутном сюжете в эфире «Беларусь 1» Солодуху не показали ни разу. Ролик смонтировали так, что артист вообще не попал в кадр,
Обложка: Обложка: «БелТА» и самая малость фотошопа.
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3 июля во время выступления Александра Лукашенко в Минске по случаю Дня независимости за президентом стоял Александр Солодуха, и это, прямо скажем, необычное...
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