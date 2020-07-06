Оказавшегося рядом с Лукашенко на празднике и ставшего мемом Солодуху вырезали из эфира госТВ

Источник материала: KYKY

3 июля во время выступления Александра Лукашенко в Минске по случаю Дня независимости за президентом стоял Александр Солодуха, и это, прямо скажем, необычное соседство – рядом с президентом привыкли видеть других людей. Зато на короткое мгновение Солодуха пережил новую волну популярности: кадры с ним мгновенно разошлись по соцсетям и превратились в мемы.

В комментарии TUT.by певец заявил , что оказался возле Лукашенко абсолютно случайно: «Настала моя очередь возложить цветы. Когда развернулся, президент уже начал произносить речь. Куда теперь ходить: влево и вправо? Поэтому просто стал неподалеку».

На этом история не закончилась: вскоре зрителей ТВ ждало легкое разочарование. В итоговом 15-минутном сюжете в эфире «Беларусь 1» Солодуху не показали ни разу. Ролик смонтировали так, что артист вообще не попал в кадр, передает «Наша Нива». Но есть и хорошие новости: на ОНТ Солодуху все же не удалили, уточнил музыкант в беседе с «НН». «Вось учора ў «Контурах» усё паказалі. Тры моцныя кадры ёсць», – ацаніў артыст.

Обложка: Обложка: «БелТА» и самая малость фотошопа.