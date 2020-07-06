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Валюты пошли в рост курсы валют на 6 июля 2020

08.07.2020 13:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

06.07.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0118 рубля до 2.4332, что составило 0.49%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0522 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0182 (0.67%), на 6 июля 2020 курс составил 2.7493. По итогам месяца евро вырос на 0.0465 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0342 рублей (1%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0678 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
47 554 000 17 985 900 17 571 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.437 рублей, курс продажи доллара 2.436 – 2.47. Евро можно было продать в диапазоне 2.65 – 2.747 рублей, купить – 2.742 – 2.785.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=72 (стоимость 1 доллара равна 72 российских рубля),
  • EUR/USD=1.129 (1 евро стоит 1.129 доллар),
  • EUR/RUB=81 (81 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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6 июля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4332, курс евро 2.7493, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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