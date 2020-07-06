Неизвестные «заминировали» 12 объектов в Витебске, работают саперы

Как сообщает МВД, в понедельник шестого июля в оперативно-дежурную службу МВД поступила информация о возможном заминировании ряда объектов в Витебске.

По информации из официального телегам-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщение об опасности касалось 12 объектов, в их числе - торговые центры и учреждения образования Витебска. Правоохранительные органы сразу же выехали в указанные в сообщении объекты для обследования территории.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается. Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам», - говорится в сообщении. Там также отмечается, что данное сообщение об опасности - не первое с начала года, во всех случаях информация о заминировании не подтверждалась.