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Неизвестные «заминировали» 12 объектов в Витебске, работают саперы

06.07.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как сообщает МВД, в понедельник шестого июля в оперативно-дежурную службу МВД поступила информация о возможном заминировании ряда объектов в Витебске.

По информации из официального телегам-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщение об опасности касалось 12 объектов, в их числе - торговые центры и учреждения образования Витебска. Правоохранительные органы сразу же выехали в указанные в сообщении объекты для обследования территории.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается. Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам», - говорится в сообщении. Там также отмечается, что данное сообщение об опасности - не первое с начала года, во всех случаях информация о заминировании не подтверждалась.

В минувшем году Министерство внутренних дел раскрыло подробности громких дел о лжеминировании, сообщив, что ни одно из данных сообщений не подтвердилось. По словам замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилла Вяткина, в 2018-2019 годах после сообщений об опасности взрывоопасных объектов обнаружено не было, во всех случаях следы ведут за пределы страны, в сопредельные государства.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщает МВД, в понедельник шестого июля в оперативно-дежурную службу МВД поступила информация о возможном заминировании ряда объектов в Витебске.
 
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