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Неизвестные «заминировали» 12 объектов в Витебске, работают саперы
Источник материала: БДГ
Как сообщает МВД, в понедельник шестого июля в оперативно-дежурную службу МВД поступила информация о возможном заминировании ряда объектов в Витебске.
По информации из официального телегам-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщение об опасности касалось 12 объектов, в их числе - торговые центры и учреждения образования Витебска. Правоохранительные органы сразу же выехали в указанные в сообщении объекты для обследования территории.
«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается. Просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам», - говорится в сообщении. Там также отмечается, что данное сообщение об опасности - не первое с начала года, во всех случаях информация о заминировании не подтверждалась.
В минувшем году Министерство внутренних дел
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Как сообщает МВД, в понедельник шестого июля в оперативно-дежурную службу МВД поступила информация о возможном заминировании ряда объектов в Витебске.
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