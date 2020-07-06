Водитель бензовоза заснул за рулем. Камера в кабине сняла, к чему это привело

Источник материала: Tut.by

В Перми произошла серьезная авария с участием бензовоза. Его водитель заснул за рулем прямо перед сужением дороги, на которой велись работы. В результате грузовик на высокой скорости наехал на бетонные блоки. Момент снял видеорегистратор в салоне бензовоза.